Oléiculture: une production de plus de 150 mille tonnes durant l’actuelle saison agricole

La production oléicole prévisionnelle au niveau de la province d’El Kelaâ des Sraghna est estimée durant l’actuelle saison agricole 2020-2021, à quelque 150.250 tonnes.

Selon des données des services provinciaux du ministère de l’agriculture à El Kelaâ des Sraghna, la production prévisionnelle des olive durant la saison agricole actuelle au niveau des zones irriguées est évaluée à 150.000 tonnes, soit une baisse de 10% comparativement, avec la saison agricole précédente, qui avait enregistré une production record (175.500 tonnes).

La même source indique que la production prévisionnelle des olives dans les zones agricoles Bour durant cette saison agricole devra atteindre 250 tonnes, soit une régression de 95,26% comparativement à la saison agricole précédente (5.272 tonnes).

Cette régression de la production des olives au niveau de la province d’El Kelaâ des Sraghna est due à la succession des années de sécheresse avec comme conséquence directe un déficit pluvométrique qui a impacté négativement le rendement.

Par ailleurs, le rendement des superficies consacrées à la production des olives dans les périmètres de la province, a enregistré une hausse de 1,80% par hectare dans les zones irriguées alors que ce rendement n’a pas dépassé les 0.09% par hectare dans les zones Bour.

L’olivier, rappelle-t-on, constitue la principale filière arboricole dans la région Sraghna-Zemrane. La filière oléicole est aussi une source importante d’emplois avec plus de 4,7 millions journées de travail par an, soit l’équivalent de 23.500 emplois permanents. Elle contribue également à l’approvisionnement des unités de triturations modernes et traditionnelles ainsi que les conserveries à l’échelle de la province.