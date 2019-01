4 choses à savoir sur la vignette automobile 2019

Le mois de janvier rime avec la vignette auto pour les automobilistes puisqu’ils sont obligés de la payer durant le premier mois de chaque année. 4 choses à savoir sur la vignette auto.

Délais :

Aucun changement n’a été opéré pour cette année puisque le délai est resté le même: du 1er au 31 janvier. En cas de retard, les automobilistes devront payer une majoration de 15% sur le premier mois de retard et à 0,5% pour chaque mois de plus, avec 100 dirhams à payer au minimum.

Le montant :

Le PLF 2019 incluait une augmentation du prix de la vignette mais la mesure sera abandonnée ensuite par le gouvernement. Pour les voitures de moins de 8 chevaux, le prix est de 700 dhs pour les moteur gasoil et 350 pour les véhicules essence. Ce montant passe 1.500 DH pour les véhicules gasoil de 8 à 10 CV et 650 DH pour les véhicules à essence.

Pour les voitures dont la puissance fiscale est comprise entre 11 et 14 chevaux, les prix sont de 3.000 dirhams pour l’essence et 6.000 pour le diesel tandis que les voitures qui dépassent les 15 chevaux sont les plus taxées. Il faudra compter 8.000 dirhams pour les véhicules essence et 20.000 dirhams pour les voitures diesel.

Où payer ?

Depuis 2016, les points de paiement ont été variés et les conducteurs ne sont plus obligés d’attendre des heures pour s’acquitter du paiement de la vignette. Ils ont été étendus grâce à un système mis en place par la DGI en partenariat avec les banques. Ainsi, les propriétaires peuvent payer la vignette dans les agences bancaires, les guichets automatiques bancaires, points de paiement des réseaux des prestataires de services de paiement (Tashilat) et les sites internet de services de paiement.

Aux agences bancaires, il faudra présenter la carte grise du véhicule et pour les guichets automatiques, il faudra saisir les informations de la voiture, inscrits sur la carte grise.

Comment justifier le paiement ?

En cas de contrôle routier, les policiers ou gendarmes demanderont de leur montrer la quittance de paiement de la vignette. Chaque paiement sera attesté par la remise d’une quittance. En cas de perte du reçu, les automobilistes peuvent en demander un nouveau en demandant une nouvelle attestation sur le site de la DGI ou sur le site vignette.ma