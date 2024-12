Éclairage public: des affaires lumineuses pour les TPME

En pleine transformation depuis l’introduction du LED, l’éclairage public au Maroc offre des perspectives inédites pour les TPME locales. Entre innovation, soutien étatique et défis à relever, ce secteur stratégique offre un potentiel prometteur.

Depuis les années 2000, l’éclairage public au Maroc a connu une mutation profonde. Le marché, qui inclut l’éclairage routier, urbain et architectural, offre un potentiel important pour les entreprises marocaines, notamment les TPME.

Le secteur de présente des opportunités significatives pour les très petites et moyennes entreprises (TPME), «à condition de surmonter certaines limites structurelles et organisationnelles», souligne Karim Khalil, directeur général d’Alliance CEI. Selon le dirigeant de cette PME spécialisée dans le domaine, le marché est dynamique et en constante évolution, mais «il demeure encore sous-exploité par les acteurs locaux».

En effet, l’introduction des LED dans l’éclairage public a marqué une transformation majeure. Outre ses avantages écologiques et énergétiques, cette innovation a entraîné d’importantes opportunités d’affaires. C’est notamment à la faveur de cette «révolution» que de nombreux acteurs locaux se sont lancés dans ce domaine stratégique. Pour Karim Khalil, ce secteur en pleine mutation, porté par un virage technologique, «ouvre de nouvelles perspectives pour les TPME qui y évoluent ou souhaitent s’y investir», affirme-t-il.

Cette vision est partagée par un autre opérateur, Mohamed El Menjra, directeur de CIT qui confirme que «le marché de l’éclairage public ne cesse d’évoluer». Il se réjouit particulièrement de l’introduction du LED qui a généré une forte mobilisation des entreprises fournisseurs pour répondre à ce méga-marché. «C’est un marché très porteur pour lequel l’État mobilise d’importants moyens. Notre part de marché est certes insuffisante, mais nos efforts nous permettront de nous tailler une place conséquente», ajoute-t-il.

Côté soutien et incitations, les acteurs semblent bénéficier d’un accompagnement de l’État. «Nous sommes accompagnés de manière indirecte. Maroc PME a mis en place un programme d’appui pour l’industrie et un volet technique assuré par des consultants. Plus de 70 % des frais liés à ces diverses restructurations ont été subventionnés dans le cadre de ce programme», explique Menjra.

Bien qu’il ne soit pas totalement convaincu par l’accompagnement disponible, Karim Khalil reste optimiste: «Nous en sommes à la 4e ou 5e génération de LED, et nous continuons de nous développer». Son entreprise mise sur l’innovation, avec des solutions comme des luminaires autoprogrammables et des systèmes solaires adaptés au climat marocain.

S’il est clair que l’éclairage public représente un levier essentiel dans le développement du Royaume, il constitue également un marché de niche attractif où les TPME peuvent réaliser de bonnes affaires.