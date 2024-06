En France, de nombreux enseignants ont réagi à l’épreuve de mathématiques du baccalauréat 2024 au Maroc la trouvant d’un niveau nettement supérieur, comparée à celle proposée aux élèves français.

Quelque 493.651 candidats, dont 373.374 élèves scolarisés et 120.277 candidats libres, ont pris part au baccalauréat 2024 au Maroc la semaine dernière, du 10 au 13 juin. L’examen, qui s’est déroulé assez bien dans l’ensemble, a néanmoins été entaché par le suicide d’une candidate à Safi suite à son expulsion de la salle d’examen pour tricherie.

Outre ce drame, la session 2024 du bac marocain fait parler hors des frontières nationales pour une autre raison. Plus précisément, c’est l’épreuve de mathématiques qui fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsqu’un professeur de français du nom de Lucas Markarian a posté sur Instagram et TikTok une vidéo où il avançait que le bac de mathématiques du Royaume est beaucoup plus difficile que celui de la France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas-Maths (@lucas_maths4)

Au-delà du buzz, Lucas a-t-il raison ou tort? Plusieurs enseignants français sont de son avis. Selon Rémi Chautard, un professeur agrégé de mathématiques interrogé par Le Figaro Etudiant, «on ne pourrait pas donner ça (le bac marocain, ndlr) à nos élèves français, ça ne serait même pas envisageable». Notons que les élèves français ont passé le bac de mathématiques ces 19 et 20 juin.

L’enseignant souligne également que les notions figurant dans l’examen marocain ne sont même pas abordées en classe de terminale en France, à l’instar du théorème des accroissements finis, de l’exercice d’algèbre ou encore des calculs de somme. «C’est un sujet qu’on aurait pu proposer il y a 30 ans pour des candidats du bac C à l’époque, mais aujourd’hui, cela correspond davantage à ce qui est enseigné à la fin d’une prépa type maths spé», ajoute celui qui estime que le bac de maths du Maroc est même plus complexe que l’épreuve du Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES).

Lire aussi. Maroc: 493.651 candidats composent au bac 2024

Et dire que beaucoup de candidats au bac français cette année ont dénoncé la difficulté de l’épreuve de spécialité maths… Et s’il reconnaît que l’épreuve a été plus exigeante cette année, Rémi Chautard estime qu’en comparaison, au Maroc, «l’on peut parler de très haut niveau». Il n’y a donc pas photo pour lui.

Une marque reconnue

Le niveau des épreuves de mathématiques ou d’autres matières scientifiques au bac marocain contribue fortement au succès que rencontrent les étudiants du Royaume à l’étranger, notamment en France. L’an dernier, près de 47.000 Marocains ont rejoint l’Hexagone pour des études, et parmi eux, beaucoup intègrent des grandes écoles et des classes préparatoires. Les Marocains constituent surtout le premier bataillon d’étudiants étrangers de la France, précise Challenges.

Dans la même veine, de nombreux établissements marocains figuraient au classement des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), publié en début d’année par le magazine français de référence L’Etudiant. Plus en détails, sur 145 classes préparatoires de la filiale mathématiques-physique (MP), le Royaume en comptait 30, loin devant les 2 représentantes de la Tunisie, seul autre pays étranger de ce prestigieux classement. Dans la filiale physique et sciences de l’ingénieur (PSI), le Maroc comptait 8 écoles sur 125, ainsi que 9 classes préparatoires sur 49 pour la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

Et une dernière preuve, s’il en est besoin, de l’excellence de la formation académique au Maroc: sur les 60 places réservées aux étrangers intégrant la filière CPGE d’Ecole polytechnique à Paris, à la dernière rentrée, 41 étaient marocaines.