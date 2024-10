La troisième édition de la compétition DS Art Talents, organisée par DS Automobiles, a mis en lumière de jeunes artistes marocains émergents lors d’une cérémonie à la DS Gallery. Cette année, en plus de la peinture et de la photographie, le design a fait son entrée dans cette célébration artistique, offrant aux lauréats une opportunité unique d’exposer leurs œuvres et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

La compétition DS Art Talents vient de clore sa troisième édition en dévoilant les gagnants d’un concours qui vise à promouvoir les talents émergents dans trois disciplines: la peinture, la photographie et, nouveauté cette année, le design. Organisée dans le cadre élégant de la DS Gallery, cette cérémonie a permis de célébrer des œuvres créatives autour du thème « Art & Nature ».

Des talents créatifs récompensés

Après une sélection rigoureuse parmi des dizaines de candidatures, le Prix de la Photographie a été attribué à Houda Rahmani, une artiste pluridisciplinaire de Tanger. Son travail explore les représentations contemporaines du Maroc, alliant puissance visuelle et délicatesse artistique.



Youness Saden qui a su séduire le jury avec ses toiles figuratives et expérimentales

En peinture, c’est Youness Saden qui a su séduire le jury avec ses toiles figuratives et expérimentales, représentant des visages expressifs capturant les émotions de la société marocaine.

Le Prix du Design, introduit pour la première fois cette année, est revenu à Ahmed Maagouz, un jeune designer passionné par l’architecture d’intérieur et le mobilier, proposant une approche unique mêlant créativité et fonctionnalité.

Un jury prestigieux

Le jury de cette édition était composé de personnalités influentes du monde de l’art et du design, telles que le photographe belgo-marocain Mous Lamrabat, l’artiste peintre Ghizlan El Glaoui, le designer Younes Duret, et la journaliste Khadija Dinia. Leur expertise a joué un rôle crucial dans la sélection des lauréats, mettant en avant l’originalité et l’impact des œuvres soumises.

Un soutien accru pour les artistes

En plus des prix de 20.000 DH attribués à chaque lauréat, DS Automobiles s’engage à accompagner ces talents avec un programme de mentorat et un plan de communication sur l’année 2025. Cette visibilité permettra aux artistes de renforcer leur notoriété, tant au niveau national qu’international. Par ailleurs, une mention spéciale a été décernée à l’artiste peintre Hiba Tazzit qui bénéficiera d’une exposition exclusive en 2025 à la Galerie Myriem Himmich.

Le Prix du Public, voté via les réseaux sociaux, a été remis à Issam Chorrib, un jeune photographe de Casablanca, reconnu pour sa maîtrise de la photographie mobile et numérique.

Quant à la cérémonie de clôture, elle a rendu hommage aux lauréats de la précédente édition avec l’exposition « Ombre de soi ou Révélation silencieuse », sous la direction artistique de Selma Naguib, curatrice de l’Art First Galerie.

Avec cette nouvelle édition, DS Art Talents réaffirme son engagement en faveur de l’art marocain et de ses jeunes créateurs, leur offrant une plateforme inédite pour s’exprimer et se développer dans un environnement propice à la créativité.