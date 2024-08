Crèmes glacées, sorbets, bâtonnets de glace, cônes glacés, pots de glace… Voici quelques-unes des meilleures adresses à Casablanca pour satisfaire vos envies glacées pendant ces journées d’été ensoleillées.

Oliveri

Depuis 73 ans, le maître-artisan Oliveri, établi au cœur de l’emblématique avenue Hassan II à Casablanca, incarne une tradition culinaire d’exception. Cette adresse prestigieuse continue de séduire les Casablancais grâce à ses délices raffinés et ses créations gastronomiques aux saveurs inédites. Chaque produit est élaboré avec un soin unique, alliant savoir-faire traditionnel et créativité, faisant d’Oliveri un véritable symbole de l’art glacier.

Oliveri, 58-62, rue Kadi Iass Maarif

Oliveri Tachfine Center

Oliveri Morocco Mall

Oliveri Hassan II

Oliveri Anfa Place

Neko Gelato

Le chat japonais Neko Gelato est un des maîtres de la gelato à Casablanca. Installé dans le quartier Bourgogne, ce restaurant-glacier propose des glaces fabriquées sans colorants ni additifs, garantissant une qualité exceptionnelle. Sa carte, riche et diversifiée, propose une gamme étendue de parfums originaux et d’ingrédients de premier choix. Cerise sur le gateau, l’établissement propose également des saveurs sans lactose, idéales pour les personnes intolérantes.

5, rue Abu al Wakt Khalaf, quartier Bourgogne

Room21 Coffee

Parmi les adresses incontournables pour des soft serves (glaces à l’italienne) véritablement créatifs, on trouve des recettes remarquables comme la glace à base de brownie, enrichie d’un nappage onctueux au beurre de cacahuète et parsemée de Snickers Crisper, ou encore celle avec une base de cake au chocolat, rehaussée d’un shot d’espresso pour une touche audacieuse. Ces créations innovantes offrent une expérience gustative exceptionnelle, où chaque saveur est soigneusement élaborée pour allier gourmandise et originalité.

18 Rue Normandie, Casablanca

Amorino

Avec ses saveurs raffinées et ses parfums authentiques, Amorino figure parmi les meilleures adresses à Casablanca. Les glaces d’Amorino continuent de ravir les palais des Casablancais grâce à une carte qui propose une harmonie parfaite de saveurs variées et irrésistibles. On y trouve des arômes délicats comme la fraise Camarosa, des classiques tels que l’amarena, des créations audacieuses comme le citron vert basilic, et le régressif dulce de leche. Chez Amorino, Chaque glace est un voyage gustatif qui allie tradition et innovation, offrant une expérience sensorielle inégalée.

Rue El Kadi Lass Maarif, Casablanca

Happy Rolls

La fameuse adresse des rouleaux givrés vous propose de choisir vous-même la base et les ingrédients qui composeront votre glace. Vous avez la liberté de composer la base de votre glace parmi une sélection variée, puis de l’enrichir avec une multitude d’ingrédients au choix. Que vous optiez pour des fruits frais, des noix croquantes, des sauces ou du chocolat, vous ne serez pas déçu.

305, boulevard Ziraoui

Baggli Glacier

Situé en plein quartier CIL, Baggali Glacier est une adresse destinée aux amoureux des glaces artisanales, offrant des variétés colorées de cornets, tranches napolitaines, gâteaux glacés, verrines et bâtonnets.

5 Rue de l’Atlas, Casablanca