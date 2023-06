« Je ne lui ai pas parlé du tout et je ne lui parlerai pas. Et je n’ai pas de commentaire là-dessus », a-t-il répondu à un journaliste.

Le milliardaire républicain, qui brigue un second mandat en 2024, est visé par 37 chefs d’inculpation dont « rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale » et « entrave à la justice », d’après ce document.

Aux Etats-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Une autre, sur l’espionnage, interdit de conserver des secrets d’Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

En janvier 2021, quand il avait quitté la Maison Blanche pour s’installer dans sa luxueuse résidence Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump avait pourtant emporté des dizaines de cartons emplis de dossiers.

Un an plus tard, après plusieurs relances, il avait accepté de restituer 15 boîtes contenant près de 200 documents classifiés.

La police fédérale avait toutefois estimé qu’il n’avait pas tout rendu et en conservait encore beaucoup dans son club à Palm Beach. Des agents du FBI y avaient effectué une perquisition spectaculaire le 8 août et avaient saisi une trentaine d’autres boîtes, contenant 11.000 documents.

D’après l’acte d’accusation, des documents classifiés ont été retrouvés « dans une salle de bal », mais aussi « dans une salle de bains, dans la douche », ou encore dans « un bureau » ou « une chambre ».

Ils « incluaient des informations sur les capacités de défense des Etats-Unis et de pays étrangers », « sur les programmes nucléaires » américains et « sur les vulnérabilités potentielles en cas d’attaque contre les Etats-Unis et leurs alliés ».

Leur potentielle « diffusion aurait mis en danger la sécurité nationale des Etats-Unis, leurs relations internationales », ajoute le procureur spécial Jack Smith, nommé en novembre dernier pour superviser l’enquête de manière indépendante.