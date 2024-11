Une sélection de courts-métrages marocains, mettant en avant la beauté et la richesse du paysage culturel du Royaume, sera projetée dans le cadre du programme « Made in Morocco » du Festival du Film « Ajyal » 2024, prévu du 16 au 23 novembre à Doha.

Le programme « Made in Morocco » est le fruit d’une collaboration avec le Festival du court-métrage de Marrakech, dans le cadre de la célébration de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024, indique mercredi l’Institut du Film de Doha dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’une occasion pour mettre en avant l’effervescence du paysage cinématographique marocain par le biais de six courts-métrages.

Cet évènement, qui intervient après la projection des films du programme « Made in Qatar » lors du Festival du court-métrage de Marrakech, vise à renforcer les liens culturels solides entre les deux pays.

Ajyal proudly presents the Made in Morocco programme as part of our ongoing collaboration with the Year of Culture, featuring short films that explore tradition, identity, and social change. Get your tickets: https://t.co/23jVXIHCzE#Ajyal24 pic.twitter.com/B7EX4EFiM2

