Un an seulement après sa création en juin 2023, M-Automotiv, groupe 100% marocain, s’impose déjà comme une référence de la distribution automobile au Maroc. Distributeur des marques Renault, Dacia et Alpine, le groupe né de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, a su conquérir une part de marché nationale de plus de 14%, avec une prédominance sur la région du Grand Casablanca avec 30,5% de part de marché.

En seulement 12 mois, M-Automotiv a construit un solide réseau de 14 points de vente à travers le pays et a servi plus de 80.000 clients. Le groupe ne cesse d’innover, notamment avec ses nouvelles plateformes digitales, qui lui ont permis de décrocher de prestigieuses distinctions.

M-Automotiv a été ainsi élu « Service Client de l’Année Maroc 2024 » dans la catégorie distributeur automobile multimarques, soulignant son engagement envers ses clients. Sur le plan interne, le groupe s’illustre également avec l’obtention des labels « Feel good » et « Krunchy » délivré par l’une des plus grandes plateformes de recrutement au Maroc, récompensant son attention portée au bien-être de ses collaborateurs. En outre, il a décroché l’Award de l’Excellence en Gestion du Changement RH lors du TRH Summit 2024.

« M-Automotiv s’est rapidement positionné comme leader incontesté grâce à une offre complète de véhicules neufs et d’occasion. Nos résultats reflètent l’engagement de nos équipes et de nos partenaires, Renault et Dacia, qui nous ont aidés à poser les bases de notre succès. Nous sommes confiants que l’avenir apportera encore plus d’opportunités », déclare Souhail Houmaini, Directeur Général de M-Automotiv.

Leaders mondiaux

Le succès du groupe a également attiré l’attention des leaders mondiaux. Denis Le VOT, CEO de la marque Dacia, a salué la transformation rapide du réseau de distribution de M-Automotiv lors de sa récente visite en juillet dernier.

Durant ces 12 derniers mois, M-Automotiv a recruté plus de 200 nouveaux collaborateurs faisant passer son effectif global à 630 personnes, avec pour ambition de recruter plus de 500 collaborateurs dans les 3 ans à venir.

Dès son démarrage, le groupe s’est engagée dans l’innovation, notamment en proposant des services comme la prise de rendez-vous après-vente en ligne, les essais de véhicules à domicile, ou encore des ateliers mobiles offrant des services de vidange en 30 minutes sur place.

Dans les mois à venir, M-Automotiv lancera une nouvelle marque d’occasion, promettant de développer et de contribuer à la structuration du marché de l’occasion avec des solutions opérationnelles pour les consommateurs. Le groupe introduira également de nouvelles marques asiatiques afin d’étoffer son offre existante.

Avec cette première année prometteuse, M-Automotiv se positionne résolument comme un acteur clé du marché marocain, offrant ainsi une mobilité nouvelle génération à ses clients tout en consolidant sa position au niveau national.