Le 5 décembre dernier, un changement important s’est opéré au sein de la direction de Dislog Group avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire et le départ d’un ancien. Les détails.

Depuis jeudi passé, un changement majeur est intervenu dans le tour de table de Dislog Group. En effet, le groupe industriel marocain fondé en 2005 et dirigé par Moncef Belkhayat a vu l’entrée ce jour-là de Sanam Holding dans son capital.

Le même jour, Saad Bendidi et Hatim Ben Ahmed, le duo à la tête de Mediterrania Capital Partners (MCP) a effectué son retrait. Ce fonds de capital-investissement spécialisé dans les investissements en Afrique, s’était arrogé en juin 2021, 6,5% des parts de Dislog pour une transaction se chiffrant à 300 millions de dirhams.

Concernant le coût de la transaction résultant de l’entrée de Sanam Holding dans le capital de l’entreprise de Moncef Belkhayat, aucun montant n’a filtré. La note officielle disponible à cet effet stipule que cette entrée s’est faite «dans le cadre d’une position minoritaire non contrôlante».

Toujours selon la même source, Belkhayat, PDG de Dislog Group, lors de la cérémonie actant cette entrée-sortie, a remercié Saad Bendidi et Hatim Ben Ahmed pour leur contribution dans la création de valeur de Dislog Group. Il a également fait savoir que «grâce à leur investissement et intervention au sein de notre conseil d’administration, MCP nous a permis de faire un beau virage industriel vers le secteur de la pharma et le healthcare».

Chose à laquelle les deux associés ont répondu être ravis d’avoir aidé Dislog Group à créer de la valeur lors de ces quatre dernières années. «La société s’est complètement transformée et est devenue un acteur industriel majeur dans les secteurs du FMCG et du healthcare», a affirmé Hatim Ben Ahmed, s’exprimant en leur nom.

Dislog Group, transformation complète

S’adressant au nouvel arrivant, Belkhaya a dit souhaiter la bienvenue à la famille Alj dans le tour de table et aux travaux du conseil d’administration. Mehdi Alj de répondre : «Nous sommes ravis de rejoindre Dislog Group pour participer à sa croissance. En unissant nos forces avec le groupe, nous consolidons une alliance prometteuse qui permettra de créer de nouvelles synergies et d’accélérer notre croissance mutuelle dans des secteurs clés pour l’économie marocaine».

Créé en 2005, Dislog Group est un groupe intégré et diversifié, très actif dans les produits de grande consommation (FMCG), le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique ». Ses domaines de prédilection sont l’hygiène, l’alimentation et la santé.

L’entreprise emploie entre le Maroc et l’Europe, où sont basées ses usines de transformation, quelques 3.400 personnes, avec un portefeuille d’une centaine de marques. Une performance réalisée en seulement une quinzaine d’années et qui fait de Dislog Group un cas d’école de la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine.

Quant à MCP, elle a démarré en 2008 et concentre son activité sur les PME et les petites ETI africaines qu’elle accompagne dans les investissements de croissance. Dirigée par Albert Alsina, son PDG et fondateur, le fonds possède des bureaux à Abidjan, Alger, Barcelone, Le Caire, Casablanca et Malte.

Le rapprochement des deux groupes, Dislog et Sanam, ouvrira la voie à de nombreuses synergies et à un partage d’expertises spécifiques à chaque entité, notamment dans les domaines de la planification stratégique, industriel, logistique, de la distribution, ainsi que du financement de la croissance et du pilotage d’IPO.