Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant a l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue béninois, Olushegun Adjadi Bakari, se sont félicités, mardi à Rabat, des grandes avancées réalisées dans les différents domaines de coopération entre les deux pays, depuis la visite du roi Mohammed VI, a Cotonou, en 2004.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de leurs entretiens, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté a œuvrer davantage pour renforcer, consolider et diversifier les domaines de coopération entre les deux pays dans des secteurs prometteurs, qui constituent les axes stratégiques du deuxième Programme d’Action du Gouvernement (PAG2), pour la période (2021-2026), conformément aux orientations du Président Patrice Talon.

M. Nasser Bourita et le ministre des Affaires Etrangères de la République du Bénin, M. Olushegun Adjadi Bakari, se sont entretenus, aujourd'hui à Rabat, et ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin. pic.twitter.com/07WCa4cipT — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 12, 2023

Selon la même source, le Maroc est également dispose a renforcer la coopération avec le Bénin dans les domaines d’intérêt commun, tel l’évènement culturel «Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation », qui s’est déroulé au Musée Mohammed VI à Rabat.

A cet effet, Bourita a exprimé les vifs remerciements du royaume du Maroc à son Excellence Patrice Talon, Président de la République du Bénin pour son initiative d’honorer le Royaume par l’accueil à Rabat du volet contemporain de cette exposition.

Par ailleurs, les deux parties, qui partagent une vision commune pour le développement des échanges commerciaux, ainsi que pour la promotion des investissements, aspirent à mettre en place un partenariat économique solide, en invitant les secteurs privés des deux pays a jouer un rôle moteur dans la dynamisation et le renforcement de leurs échanges économiques et à contribuer au financement du développement.

Lire aussi : Bénin-Maroc: échange des instruments de ratification relatifs à la Convention en vue d’éviter la double imposition (communiqué)

Dans ce cadre, la partie béninoise a rappelé la nécessité de faciliter l’octroi de visas aux ressortissants béninois, tels qu’évoqué lors de la 6ème Grande Commission Mixte tenue au Maroc le 25 mars 2019.

Au cours de ces entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre le royaume du Maroc et la République du Bénin, Bourita et Bakari se sont félicités également des liens profonds d’amitié fraternelle et traditionnelle entre les peuples marocain et béninois et du respect mutuel qui existe entre le roi Mohammed VI et le président Patrice Talon.

Les deux parties se sont aussi félicitées de la volonté partagée de faire des relations de partenariat maroco-béninoises un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

Les deux ministres se sont mis d’accord sur la tenue de la 7e me Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le royaume du Maroc et la République du Benin en novembre 2023, a Cotonou.

Lors de ces entretiens, Bakari a tenu avant tout propos à présenter au roi Mohammed VI et au peuple frère du Maroc les très sincères condoléances du président de la République, Patrice Talon, et du peuple béninois suite au séisme d’Al Haouz.