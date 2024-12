La Coupe du monde de 2030 au Maroc, désigné officiellement pays hôte au côté du Portugal et de l’Espagne, sera « une immense fête de l’humanité”, a promis le président de la FIFA, Gianni Infantino, mettant en exergue le parcours des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022, la renommée planétaire des supporters marocains « uniques et fantastiques » et l’accueil hors pair qu’offre le Royaume.

Dans une interview rendue publique par la FIFA au terme de son dernier congrès extraordinaire qui a officiellement désigné les pays hôtes des Coupes du Monde 2030 et 2034, Infantino affirme que le Mondial 2030 sera « une incroyable célébration du football, avec le coup d’envoi de trois matches de célébration en Amérique du Sud, avant de se déplacer sur deux continents qui ont représenté et représentent tant pour le football : l’Europe et l’Afrique”.

“Le Maroc, l’Espagne et le Portugal : quel message d’unité, quel message d’importance pour tous les peuples qui se préparent à aller de l’avant. Nous réunissons des continents, des continents qui ont été séparés pendant trop longtemps et, aujourd’hui, ils se réunissent et organisent une Coupe du Monde (de la FIFA) tous ensemble”, s’est-t-il réjoui.

“Nous aurons une brillante Coupe du monde (de la FIFA) en 2030 au Maroc – évidemment, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde de la FIFA au Qatar”, a assuré le patron de la FIFA. Et de relever: “Tout le monde connaît les supporters marocains. Félicitations au Maroc, Dima Mahgrib. Ils sont absolument uniques et fantastiques”.

Infantino s’est également dit convaincu que “les personnes qui se rendront au Maroc seront accueillies comme nulle part ailleurs”, ajoutant que ce sera “une immense fête de l’humanité, du football, de l’unité et la joie du peuple marocain au Maroc et dans le monde entier est certainement, en ce moment, extrêmement élevée”.

“C’est également la première fois que le Maroc accueille une Coupe du monde (de la FIFA) après avoir tenté à maintes reprises de se porter candidat. Félicitations, encore une fois, au Maroc”, a conclu le président de la FIFA.