Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a souligné, mercredi à Benguerir, la nécessité d’accélérer le développement de l’industrie nationale en veillant notamment à une plus grande inclusion territoriale.

« Notre ultime objectif est d’accélérer le développement de notre industrie nationale en veillant à une plus grande inclusion territoriale et à une plus importante création d’emplois durables, tout en renforçant notre souveraineté », a dit M. Alj à l’ouverture de la 2ème édition de la Journée nationale de l’industrie qui se tient sous le thème « Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires ».

Rappelant qu’actuellement, près de 80% de l’industrie est concentrée sur l’axe El Jadida-Tanger, le président de la CGEM a insisté sur l’impératif de valoriser le potentiel industriel des autres régions du Maroc, encore largement sous-exploité.

Et d’ajouter : « Nous aspirons aussi à favoriser l’émergence de champions nationaux capables de porter nos ambitions à l’international, notamment en Afrique. Dans cette optique, la CGEM vient de finaliser une étude sur les complémentarités entre les chaînes de valeur des pays du continent, avec un accent particulier sur quatre secteurs : l’agroalimentaire, le textile, l’électronique et l’automobile ».

Ces complémentarités seront transformées en opportunités concrètes en collaboration avec les partenaires africains, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, a fait savoir M. Alj.

“La JNI est un RDV annuel offrant une plateforme incontournable sur des sujets essentiels au développement de notre industrie & à la promotion de sa place dans une économie mondiale en perpétuelle transformation, où la souveraineté industrielle est une priorité” @AljChakib pic.twitter.com/n9pedt3ZQT — CGEM (@CGEM_MA) October 16, 2024

Par ailleurs, le président de la CGEM, qui a mis en avant les différentes avancées et réalisations de l’industrie nationale lesquelles ont permis au Maroc de jouer le rôle d’un connecteur stratégique et d’une base arrière industrielle de premier plan pour accéder aux marchés mondiaux, est revenu sur les défis à relever à moyen terme.

L’un de ces défis est celui de la souveraineté industrielle, a-t-il précisé, notant que conformément aux Hautes Orientations Royales, « il est primordial de développer davantage de solutions locales, afin de sécuriser nos chaînes d’approvisionnement ».

مقتطف من مداخلة السيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال افتتاح النسخة الثانية من #اليوم_الوطني_للصناعة @AljChakib @CGEM_MA pic.twitter.com/mbAITMR5I5 — Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) October 16, 2024

Dans ce contexte, la mise en place d’une stratégie nationale de valorisation de la production marocaine, notamment via un label « Made in Morocco », constitue un levier important, a fait valoir M. Alj, estimant que la montée en gamme de l’industrie marocaine devrait passer par l’enrichissement des écosystèmes industriels, à travers l’innovation technologique, l’accompagnement des entreprises, ainsi que l’intégration verticale et horizontale.

« Notre volonté est aussi d’atteindre des taux d’intégration élevés sur de nombreux secteurs, et pas que sur l’automobile. Avec 69% d’intégration, nous sommes au même niveau que beaucoup de pays producteurs comme l’Allemagne ou le Japon. Nous devons avoir la même logique sur le textile où l’agro-alimentaire où des pays comme la Turquie ou la Chine réussissent à atteindre des taux qui dépassent les 70% », a-t-il recommandé.

Parallèlement, le président de la CGEM a mis l’accent sur l’importance de la formation des jeunes aux métiers industriels, l’amendement du Code du Travail et la promulgation de la loi sur la grève, ainsi que sur la refonte du parcours de l’investisseur et l’instauration de plus de mécanismes de financement.

De son côté, le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti, a considéré que cet événement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel du Maroc, notant que l’UM6P s’y engage pleinement en initiant des actions concrètes pour renforcer la souveraineté technologique et soutenir le développement des secteurs industriels clés du Royaume.

Les programmes de formation de l’UM6P sont conçus pour répondre aux besoins des secteurs industriels stratégiques du Maroc, en dotant les étudiants de compétences directement applicables aux défis industriels et technologiques, a-t-il fait savoir, ajoutant que l’université joue un rôle clé dans la préparation des talents marocains à contribuer aux révolutions industrielles 4.0 et 5.0, notamment dans l’automatisation, l’intelligence artificielle et l’internet des objets, tout en favorisant une interaction harmonieuse entre l’humain et la machine.

M. El Habti a, en outre, indiqué que l’UM6P s’efforce de positionner le Maroc comme un leader technologique en mettant l’innovation au cœur de sa mission, et qu’elle a établi, dans le cadre de la stratégie nationale de développement industriel, des collaborations stratégiques avec des acteurs publics et privés pour intégrer le Royaume dans les chaînes de valeur mondiales.

Ces partenariats, a-t-il poursuivi, permettent de soutenir l’essor des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile et la logistique industrielle, ajoutant que grâce à des infrastructures de pointe, comme son supercalculateur, l’université développe des solutions innovantes, renforce la souveraineté technologique du Royaume et contribue à l’amélioration de la compétitivité des industries marocaines, tout en restant orientée vers un développement durable.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la CGEM, la 2ème édition de la JNI vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d’atteindre son plein potentiel.

Cette journée a également pour objectif de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.