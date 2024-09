Le classement « The World’s 50 Best Hotels » pour cette année met en lumière deux établissements de Marrakech: La Mamounia, 31e, et le Royal Mansour, 38e, qui s’est également distingué en remportant le prix de l’Art de l’hospitalité. Ces deux joyaux témoignent du luxe et de l’excellence de l’hôtellerie marocaine.

Ce n’est pas nouveau pour l’hôtellerie marocaine et particulièrement pour La Mamounia et le Royal Mansour… Ces deux hôtels se sont, une nouvelle fois, distingués à l’international à travers le classement “The World’s 50 Best Hotels” pour 2024. Le premier s’est classé à la 31e place tandis que le deuxième à la 38e et a obtenu au passage le prix de l’Art de l’hospitalité décerné par ce classement annuel réalisé par William Reed Business Media.

La Mamounia: une icône du luxe intemporel

Ouvert en 1923, La Mamounia est une légende vivante du monde de l’hôtellerie. Selon “The World’s 50 Best” “entrer dans La Mamounia est une expérience presque religieuse”. Cet hôtel emblématique a su, au fil du temps, se renouveler tout en restant fidèle à son histoire.

Son récent centenaire a été marqué par une rénovation orchestrée par les architectes parisiens Patrick Jouin et Sanjit Manku, qui ont su marier les éléments traditionnels marocains à des touches d’élégance moderne, explique la même source. « Le site remonte au XVIIIe siècle, lorsque le fils du sultan Mohammed Ben Abdallah a transformé ses terres parfumées – une cacophonie visuelle d’oliviers et d’orangers sauvages, de cactus, de palmiers et de bougainvilliers – en un lieu de fêtes de jardin somptueuses« .

Quant à l’expérience culinaire, de grands noms de la gastronomie, comme le chef Jean-Georges Vongerichten et le pâtissier Pierre Hermé, ont rejoint l’établissement, proposant des plats italiens, asiatiques et français. Les chambres et suites, rénovées avec soin, offrent un confort somptueux, allant des chambres de luxe avec vue sur les jardins aux riads privés.

L’hôtel a également accueilli des personnalités légendaires, de Winston Churchill à Yves Saint Laurent, en passant par Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock. “Churchill a d’ailleurs déclaré que Marrakech était « le plus bel endroit du monde » depuis sa suite à La Mamounia, qui porte aujourd’hui son nom”.

Royal Mansour: un hommage à l’hospitalité marocaine

Inauguré en 2010 sous la supervision du Roi Mohammed VI, le Royal Mansour n’est pas un simple hôtel, mais une « une manifestation physique de tout ce qui est marocain« , selon “The World’s 50 Best”. Chaque détail de l’établissement, des matériaux utilisés à l’agencement, reflète un profond respect pour l’artisanat marocain.

Contrairement aux hôtels traditionnels, le Royal Mansour propose des riads privés plutôt que des chambres classiques, offrant à chaque hôte un véritable palais avec cour intérieure, piscine et service de majordome personnalisé.

“L’expérience culinaire du Royal Mansour est tout aussi exceptionnelle, dirigée par des chefs de renommée mondiale. Massimiliano Alajmo est à la tête du restaurant italien Sesamo, tandis qu’Hélène Darroze s’occupe de La Grande Table Marocaine, offrant aux clients une immersion gastronomique au cœur des saveurs locales. La singularité du service repose également sur un réseau de tunnels souterrains, permettant au personnel de se déplacer discrètement et d’offrir une hospitalité sans interruption”, lit-on sur le site du classement.

Ce souci du détail et cette quête incessante de l’excellence ont permis au Royal Mansour de remporter le prix de l’Art de l’hospitalité lors des “50 Best Hotels 2024”. Ce prix prestigieux couronne l’exceptionnelle la qualité de service de l’établissement, où chaque geste est pensé pour créer des souvenirs inoubliables et un confort inégalé.