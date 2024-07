Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos faisant état de la présence de requins sur la plage d’Agadir, l’Association des amateurs de la mer pour la pêche sous-marine et la protection de l’environnement a publié un communiqué apportant des précisions sur ces vidéos qui ont semé la terreur parmi les vacanciers.

De nombreuses publications montrant la présence de requins sur la plage d’Agadir ont été partagées sur les réseaux sociaux, suscitant une belle panique parmi les visiteurs de la plage et les vacanciers.

Suite à ces allégations, l’Association des amateurs de la mer pour la pêche sous-marine et la protection de l’environnement a indiqué dans un communiqué que l’extrait qui circule, montrant une femme mordue par un requin, ne s’est pas produit au Maroc et ne concerne pas la plage d’Agadir, comme cela a été dit dans la publication. Cependant, le communiqué indique que les vidéos montrant des nageoires de poissons qui apparaissent et disparaissent sur la plage ont été filmées à côté de la Marina et en face de l’Hôtel Sofitel.

La note précise que ces ailes de requins appartiennent à un type de grand dauphin, appelé «dauphin de Risso», d’une longueur moyenne de 3 mètres, et qui peut atteindre 4,5 mètres, surtout chez les dauphins plus âgés. Leur poids se situe entre 400 et 500 kg. Sa tête de forme cubique et son front proéminent qui s’étend au-delà de la bouche, lui donnent des airs de requin, mais il n’en est rien précise l’association.

Dans ce cadre, l’association a fortement dénoncé le partage des fausses nouvelles et inexactitudes sur les réseaux sociaux, précisant que ce genre d’information peut créer une grande panique parmi les visiteurs de la plage et porte atteinte à la sécurité publique, d’autant plus que la plage d’Agadir est considérée comme une destination touristique internationale. « Ces rumeurs peuvent affecter négativement de nombreux secteurs, indépendamment de la plage et de ses visiteurs« , a alerté le président de l’association Othmane Ablagh.

Par ailleurs, le communiqué a fait savoir que les éclaircissements apportés proviennent de l’expertise de l’association dans le domaine et après une enquête menée permettant la vérification de toutes les données et témoins oculaires.