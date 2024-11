Depuis samedi dernier, la plateforme web de Maroc Hebdo fait l’objet de cyberattaques, a annoncé le journal dans un communiqué de presse, où il souligne que ces attaques ont «comme objectif clair de le faire taire».

«Ces attaques se sont produites au lendemain de la publication d’un dossier de couverture consacré aux gesticulations qui se font de plus en plus belliqueuses du régime algérien à l’encontre de notre pays, et ce comme le ministre des Affaires étrangères en avait prévenu les élus de la nation lors de son intervention du vendredi 8 novembre 2024 à la Chambre des représentants», souligne Maroc Hebdo.

Quant à l’origine, l’hebdomadaire écrit que «comme nos équipes techniques ont pu l’établir, la provenance désigne très clairement la voisine de l’est, dont les dirigeants semblent croire qu’ils peuvent réduire au silence la presse marocaine comme ils l’ont déjà fait, au fur et à mesure, pour la presse algérienne elle-même».

Rappelant avoir subi des attaques du genre au cours des dernières années, Maroc Hebdo précise que cette fois-ci, il s’agit d’«une attaque DDoS, qui consiste à submerger un site de requêtes en un temps record jusqu’à le faire tomber, à laquelle il a été fait recours».

Le communiqué poursuit: «Au demeurant, notre souhait de toujours a été d’encourager, à notre humble niveau médiatique, la construction du Grand Maghreb arabe, qui passe naturellement par une liquidation du passif problématique entre les deux pays. Qu’une menace ouverte de guerre en vienne donc à troubler cet ambitieux projet régional n’a, de ce fait, pu que nous faire réagir.»

Et d’appeler le peuple algérien frère à «prendre conscience que ce n’est pas lui qui est visé, contrairement à ce que cherche à colporter une certaine propagande douteuse tentant d’assimiler les Algériens à ce régime militaire qui a nui au Maghreb arabe et qui veut désormais, selon toute probabilité, le réduire à néant, au nom d’un vain combat pour la survie qui prend de plus en plus l’allure d’une fuite en avant désespérée».