Plusieurs grands groupes hôteliers espagnols œuvrent à renforcer leur présence au Maroc pour profiter de l’essor touristique que connaît le pays, qui a battu des records en 2023, écrit le quotidien espagnol « El Pais ».

Ces grands hôteliers ibériques – Barceló, Riu, Iberostar et Meliá – ont choisi le Maroc dans le but d’élargir leurs activités et profiter du boom touristique que connaît le Royaume, souligne le journal dans un article mis en ligne, précisant que ces quatre entreprises, qui disposent déjà de 18 établissements hôteliers au Maroc, comptent poursuivre leur expansion sur ce marché.

Et pour cause, le Maroc se présente comme une destination stable, tant du point de vue politique que social par rapport à d’autres pays de la région, soutient-on, expliquant qu’au cours des 11 premiers mois de 2023, le pays a reçu 13,2 millions de touristes, dépassant les chiffres enregistrés sur l’ensemble de 2019, avant la pandémie du Covid-19, lorsqu’il avait reçu 12,9 millions de voyageurs.

D’après le média espagnol, ces chiffres font du Maroc un marché très attractif en termes d’investissement, avec un potentiel de croissance grandissant pour les entreprises hôtelières.

Barceló figure parmi ces entreprises qui parient fortement sur le Royaume. Le groupe majorquin compte huit hôtels dans six villes marocaines (Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir) avec plus de 1.600 chambres et 1.200 emplois directs, et compte lancer de nouveaux hôtels, principalement 4 et 5 étoiles, ajoute-t-on.

Selon « El Pais », la dernière opération date d’octobre dernier, quand le groupe avait annoncé un investissement de plus de 80 millions d’euros pour l’acquisition et la rénovation de deux hôtels cinq étoiles à Casablanca et Rabat.

Quant à la chaîne hôtelière Riu, installée au Maroc depuis 2002, elle dispose de deux hôtels et d’un Palace à Agadir, de deux autres établissements à Marrakech et d’un hôtel à Taghazout, note le quotidien espagnol, relevant que ces six hôtels sont le fruit d’un partenariat solide qui dure depuis plus de 20 ans.

Pour sa part, Iberostar, la chaîne hôtelière qui gère actuellement trois hôtels au Maroc, affirme avoir enregistré une évolution très positive.

« Nous constatons encore plus de potentiel de croissance grâce à une augmentation de la demande, en particulier des marchés européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France », expliquent au journal des responsables du groupe, qui se félicitent de l’engagement ferme des autorités marocaines pour le développement du secteur dans le pays, « avec des mesures efficaces pour encourager l’industrie touristique ».

De son côté, Meliá, qui possède un hôtel à Marrakech, table sur de bonnes performances pour 2024. La chaîne hôtelière majorquine, qui est en quête de nouvelles opportunités dans le Royaume, affirme étudier plusieurs projets afin de grandir davantage dans le pays, note « El Pais« .

Cette forte présence de groupes hôteliers espagnols au Maroc ne concerne pas seulement les grandes chaînes, mais aussi de groupes moins grands comme Inveravante, qui possède cinq hôtels à Tanger et à Casablanca, conclut le quotidien.