Les exportations du secteur de la bijouterie marocaine ont affiché un taux de croissance annuel moyen de 50% entre 2019 et 2023, ressort-il du rapport d’analyse « Market Intelligence » de décembre 2024, publié par la Maison de l’Artisan relevant du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

« La bijouterie marocaine connaît une croissance soutenue, favorisée par son développement à l’international et la progression de ses exportations. En 2023, celles-ci ont augmenté de 133% par rapport à 2022, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 50% entre 2019 et 2023 », révèle ce nouveau dispositif de veille stratégique par marché et par produit qui est mis en place au profit des acteurs de l’artisanat souhaitant profiter des nouvelles opportunités qu’offre le secteur à travers le monde.

La bijouterie suscite un fort intérêt avec 1 million de mentions collectées, principalement sur Facebook, dont 22.000 mentions liées à l’artisanat marocaine.

Les bijoux marocains se distinguent par une combinaison harmonieuse de tradition et de modernité, mêlant des motifs culturels authentiques à des designs contemporains. L’inspiration vintage et antique reste au cœur des tendances, mettant en valeur un riche héritage tout en répondant aux attentes actuelles.

Le style maximaliste, marqué par l’accumulation de pièces, connaît également un grand succès, transformant chaque bijou en un véritable symbole d’identité.

Les consommateurs se montrent très satisfaits de leurs achats de bijouterie marocaine, avec 91% d’avis positifs. Le design et la qualité de la livraison sont les critères les plus souvent cités. La note moyenne attribuée sur les sites marchands atteint 4,7/5.

Ledit « Market Intelligence » fait aussi savoir que la Doha Jewellery & Watches Exhibition, avec plus de 30.000 visiteurs et 500 exposants, s’affirme comme un événement incontournable à l’échelle internationale, réunissant créateurs, collectionneurs et amateurs de haute joaillerie et horlogerie.

Analysant l’empreinte digitale du « fait main » entre le 1er mars 2023 et le 30 avril 2024 à partir des mentions collectées du web, blogs, réseaux sociaux ainsi que des marketplaces à travers la plateforme de social listening Digimind, ce dispositif permet de doter les opérateurs du secteur de l’Artisanat d’un certain nombre d’informations et des données pertinentes pour l’élaboration de leurs stratégies marketing et commerciale et stimuler leurs exportations vers les marchés extérieurs.

Ce suivi automatique se fait en plusieurs langues et dialectes notamment au niveau des principaux marchés cibles et relais de l’artisanat marocain. De plus, une analyse d’un échantillon de 1.500 mentions est aussi faite manuellement afin de faire ressortir les principales tendances.

Les résultats de la satisfaction de la demande ressortis de l’analyse des reviews des plateformes de commercialisation en ligne (Amazon et Amazon handmade, Etsy, ainsi que d’autres marketplace et sites marchands).

Dans ce document, la section dédiée à l’analyse de la satisfaction récapitule les résultats d’une analyse portant sur un échantillon de 520 reviews effectués par des consommateurs suite à un achat vérifié d’au moins un bijou marocain.