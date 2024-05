L’inspecteur général des FAR, commandant de la zone Sud, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, et Celeste Wallander, secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les affaires sécuritaires internationales. © Copyright : MAP

Le Maroc et les États-Unis ont signé, mardi à Rabat, une feuille de route portant sur la coopération militaire qui comporte les orientations à suivre pour la mise en exécution des activités retenues dans le cadre la 13e session du Comité Consultatif de Défense (DCC) maroco-américain.

Au terme de la deuxième réunion de travail du DCC maroco-américain au siège de l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), il a également été procédé à la remise de décorations décernées par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, à trois officiers américains en guise de reconnaissance de leurs efforts pour le développement et la promotion de la coopération militaire maroco-américaine.

Il s’agit du Général de Division Daniel Boyack, Commandant la Garde nationale de l’État de l’Utah, du Lt-Colonel Teremura Shamel, Chef du Bureau de la Coopération à la Sécurité « OSC » près l’ambassade américaine à Rabat et du Commandant Christopher Tarbet, du Bureau de la Coopération à la Sécurité « OSC » près l’ambassade américaine à Rabat, chargé des affaires bilatérales.

En exécution des Hautes Instructions Royales relatives à la tenue de la 13e Session du DCC, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi, au siège de l’État-major Général des FAR, la Secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les Affaires sécuritaires internationales, Celeste Wallander, accompagnée de l’Attaché de Défense américain accrédité au Maroc, à la tête d’une importante délégation militaire, en visite de travail au Maroc du 17 au 22 mai.

La réunion du Comité Consultatif de Défense constitue une plateforme de dialogue stratégique où sont discutées les questions cruciales de la sécurité régionale, et où sont tracées les grandes lignes du plan d’action futur avec l’AFRICOM et la Garde nationale de l’État de l’Utah, ainsi que les projets de développement des capacités gérées par l’Agence de la Coopération à la Sécurité de Défense (DSCA).

La coopération militaire maroco-américaine est régie par des Accords, des Mémorandums d’entente et des arrangements techniques bilatéraux, qui précisent les modalités d’exécution de la coopération.