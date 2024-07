Le Comité national olympique marocain (CNOM) vient de dévoiler la tenue que porteront les athlètes marocains lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Conçue par le designer Ali Drissi, celle-ci allie élégance et symbolisme national.

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a dévoilé, lundi 8 juillet, les tenues qui habilleront les athlètes marocains lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, prévue le 26 juillet sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel et dans les Jardins du Trocadéro.

A mix of history and elegance : Discover the Moroccan delegation’s suits for the opening ceremony of the upcoming Olympic Games 🇲🇦✨@Paris2024 #TeamMorocco #RoadToParis2024 pic.twitter.com/PWEvIKV9E3

— cnomarocain (@cnomarocain) July 8, 2024