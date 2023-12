Bank Al-Maghrib (BAM) a émis, jeudi, une pièce commémorative d’une valeur faciale de 250 DH en argent, dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme.

Cette pièce commémorative présente à l’avers, l’effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en plus des inscriptions « محمد السادس » et « المملكة المغربية », avec en bas les millésimes 2023-1445, indique BAM dans un communiqué.

Au revers, la pièce présente en haut l’inscription « الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان » et en bas sa traduction anglaise « 75th ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS », ajoute le communiqué.

Le centre du revers de la pièce contient l’identité visuelle de l’évènement, entourée d’un motif, ainsi que la valeur faciale en chiffres et en lettres arabe « مائتان وخمسون درهما 250 » est également visible au niveau du centre du revers de la pièce.

Quant aux caractéristiques techniques de la pièce, l’alliage est composé de 925 millièmes d’argent et 75 millièmes de cuivre. La pièce, dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu’une frappe de type « Proof« .