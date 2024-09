L’emblématique marque française de mobilier haut de gamme franchit une nouvelle étape dans son histoire au Maroc avec l’ouverture d’un nouveau showroom à Casablanca. Baptisé « La Villa Roche Bobois », ce nouvel écrin redéfinit les codes de l’élégance et du design au cœur du prestigieux quartier d’Anfa.

Idéalement située à l’intersection des boulevards Ghandi et Abdelkrim Al Khattabi, « La Villa Roche Bobois » s’étale sur deux niveaux avec pas moins de 1500 m² d’exposition. Dans ce cadre luxueux et inspirant, le visiteur est invité à découvrir l’essence même de l’élégance à la française et du savoir-faire de la marque.

Un cadre somptueux, où l’on peut également découvrir les nombreuses créations Roche Bobois savamment mises en scène, des iconiques compositions Mah Jong aux élégantes tables Aqua de Fabrice Berrux, en passant par les lampadaires Unfold d’Alexandre Dubreuil ou les bureaux Prismo de Daniel Rode.

Une expérience client repensée

Chaque pièce exposée témoigne du savoir-faire unique de la marque et de sa capacité à concilier fonctionnalité et esthétique dans un style résolument contemporain. Tel un musée que l’on visite avec plaisir, le showroom se découvre à travers ses espaces de vie, un ascenseur facilitant l’accès aux trois niveaux.

Sur place, des architectes et décorateurs d’intérieur apportent leurs conseils pour agrémenter ou optimiser vos espaces.

“La Villa Roche Bobois” s’impose d’ores et déjà comme la destination incontournable pour les passionnés de design et d’aménagement intérieur haut de gamme.

Une référence internationale

Présente au Maroc depuis 2002, Roche Bobois affirme à travers ce flagship son engagement envers le marché marocain. Plus qu’un simple showroom, cet espace incarne l’excellence et l’innovation de la marque, soulignant sa volonté de se positionner en tant que leader incontesté du mobilier haut de gamme dans le pays.

Présente à travers ses 265 magasins dans le monde, la marque s’est forgé une célébrité pour ses collections originales, sa fabrication exclusivement européenne et son haut niveau de personnalisation. Des meubles conçus en collaboration avec des designers et des artistes de renom tels Marcel Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Joana Vasconcelos… et de grandes Maisons de couture à l’image de Jean Paul Gaultier ou Missoni.

Plus d’infos: www.roche-bobois.com/fr-ma