Dans un communiqué publié suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Maroc, le ministère autrichien des Affaires étrangères a souligné, sur son compte X, que Vienne soutient la déclaration conjointe de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Haut-représentant de l’UE, Josep Borrell, au sujet de la décision de la CJUE.

Austria supports the Joint Statement regarding the recent European Court of Justice Ruling, which we will study carefully. Austria reaffirms its excellent bilateral ties with the Kingdom of Morocco.

