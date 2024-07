La direction régionale de la Santé de Béni Mellal-Khénifra a révélé les causes des décès mystérieux enregistrés dans la région au cours des dernières 24 heures.

En réponse aux informations et rumeurs qui ont fusé après l’enregistrement d’une vingtaine de décès au niveau du Centre hospitalier régional (CHR) de Béni Mellal, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Béni Mellal-Khénifra apporte des clarifications.

Dans un communiqué publié ce jeudi 25 juillet, la direction régionale précise que le CHR a enregistré hier mercredi «un total de 21 décès, dont 4 décès survenus en dehors de l’hôpital et 17 décès survenus au sein de l’hôpital». Et d’ajouter que «la majorité des décès concernaient des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, dont l’état de santé s’est détérioré en raison de la forte hausse des températures, entraînant leur décès».

Ouverture d’une enquête

La direction régionale de la Santé annonce qu’à la suite de ces décès soudains causés par la hausse des températures, ses services ont ouvert immédiatement une enquête pour déterminer les causes réelles de cet incident.

Dans le même sillage, l’entité appelle les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter toute exposition prolongée au soleil, en particulier pendant les périodes de pic de chaleur, ainsi qu’à consulter les services de santé en cas de besoin.

Mobilisation

Au niveau national, ces décès n’ont pas manqué d’alerter le ministère de la Santé. Le département de Khalid Ait Taleb a annoncé, ce jeudi, avoir pris une série de mesures d’urgence pour faire face aux effets sanitaires causés par la vague de chaleur élevée que connaît le Maroc.

Le ministère précise qu’il a activé le système de permanence dans les établissements de santé des zones connaissant une hausse des températures, mobilisant des professionnels de la santé, y compris des médecins, des infirmiers et des conducteurs d’ambulance, en plus de fournir les médicaments et le matériel médical nécessaire pour prodiguer les traitements requis.

Le département encourage les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre les dommages sanitaires liés à l’augmentation des températures, en particulier les groupes les plus vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Recommandations et symptômes à surveiller

Le Ministère recommande de boire régulièrement des quantités suffisantes d’eau pour éviter la déshydratation.

Hydrater le corps régulièrement, notamment le visage et les bras ;

Éviter de sortir pendant les périodes de forte chaleur, entre onze heures du matin et huit heures du soir ;

Rester dans des endroits frais et éviter les activités physiques intenses ;

Maintenir la fraîcheur des maisons en fermant les fenêtres pendant la journée et en les ouvrant le soir ;

Consulter un médecin en cas de problèmes de santé ou de prise régulière de médicaments.

Le ministère souligne l’importance de surveiller les symptômes pouvant résulter d’une exposition excessive à la chaleur, notamment une augmentation de la température corporelle (fièvre), une pâleur de la peau, des crampes aux extrémités et aux muscles abdominaux, une soif intense ou une perte de poids, des maux de tête et des nausées, surtout si ces symptômes conduisent à une perte de conscience. En cas d’apparition de l’un de ces symptômes, il est recommandé de se rendre immédiatement à l’établissement de santé le plus proche.

Le ministère insiste sur l’importance de respecter les directives émises pour protéger la santé publique et assurer la sécurité de tous pendant la période de forte chaleur.