Le prince Moulay Hicham a publié un message de condoléances à laFamille royale, «en particulier au Roi Mohammed VI», à la suite décès de la princesse Lalla Latifa, ce samedi 29 juin 2024.

«J’ai appris avec une grande tristesse le décès de la princesse Lalla Latifa. En cette triste occasion, je présente mes sincères condoléances à sa famille, en particulier à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’aux princes et princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa, Lalla Hasnaa et Moulay Rachid, ainsi qu’à ses petits-enfants et aux autres membres de sa famille.

Je prie Allah de leur accorder patience et réconfort face à cette perte, et que le Créateur couvre la défunte de Sa miséricorde et la fasse résider dans Ses vastes paradis», a écrit le cousin germain du Souverain sur son compte Facebook.

Le porte-parole du Palais royal a annoncé, ce samedi, en fin d’après midi le décès de la mère du Roi Mohammed VI, la Princesse Lalla Latifa.