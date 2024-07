À la suite du décès de la princesse Lalla Latifa, mère du Roi Mohammed VI, de nombreux chefs d’Etat et personnalités étrangères ont présenté leurs condoléances au Souverain.

Le président de l’Etat des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, a été le premier chef d’Etat a présenté ses condoléances au roi Mohammed VI, quelques heures après l’annonce de la triste nouvelle.

«Mes sincères condoléances et mes pensées vont à mon frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le décès de sa mère, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa. Je prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et Son pardon, et à la noble famille, patience et réconfort», a écrit cet grand ami de la Famille royale, qui a fait ses études à Rabat, sur X.

خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 29, 2024

Quelques minutes plus tard, le vice-président, premier ministre et émir de Dubaï, Cheikh Mohammed, a présenté ses condoléances au peuple marocain ainsi qu’au roi Mohammed VI: «Nos condoléances au Peuple marocain frère et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le décès de sa mère, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa. Que Dieu ait son âme et la Couvre de Sa vaste miséricorde. Puissent ses proches, la famille royale et le peuple marocain trouver patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته .. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 29, 2024

Le président de la transition, chef de l’État du Gabon, Brice Oligui Nguema, a présenté, au nom du peuple gabonais, ses condoléances au Souverain.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa, mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au nom du peuple gabonais, du Gouvernement et en mon nom propre, nous adressons nos sincères condoléances et notre solidarité à la Famille Royale. Que le Tout-Puissant lui accorde le repos éternel», a écrit le général formé à l’Acamédie royale militaire de Meknès.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa, mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au nom du peuple gabonais, du Gouvernement et en mon nom propre, nous adressons nos sincères condoléances et notre solidarité à la… pic.twitter.com/aTKIX00j2A — Brice Clotaire Oligui Nguema (@oliguinguema) June 29, 2024

Le cheikh d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a présenté, samedi soir, ses condoléances au roi Mohammed VI, à la Famille royale et au peuple marocain.

«Le Cheikh d’Al-Azhar, Son Excellence l’Imam Al-Akbar Ahmed Al-Tayeb, exprime avec une profonde tristesse ses condoléances à la suite du décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc frère. Elle est décédée ce soir à l’âge de 78 ans.

Le Cheikh d’Al-Azhar adresse ses sincères condoléances et ses pensées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la noble famille royale, ainsi qu’au peuple marocain frère, en cette période de deuil, priant le Tout-Puissant de couvrir la défunte de Sa vaste miséricorde et de l’accueillir parmi les justes.

À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons», peut-on lire sur le compte X de la prestigieuse université

#شيخ_الأزهر ينعى الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 29, 2024

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a quant à lui présenté ses condoléances dimanche au roi Mohammed VI. «Au nom de moi-même et de ma femme Sarah, j’adresse mes sincères condoléances pour le décès de la mère du Roi du Maroc, Mohammed VI, Lalla Latifa. Le peuple d’Israël se tient aux côtés du Roi et de sa famille dans leur deuil, en leur souhaitant patience et paix. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a-t-il tweeté.

باسمي وباسم زوجتي سارة، أبعث بأحر التعازي في وفاة والدة ملك المغرب، محمد السادس، لالة لطيفة. يقف شعب إسرائيل جنباً إلى جنب مع الملك وعائلته في حزنهم ونتمنى لهم الصبر والسلام. « إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ » — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 30, 2024

Son ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a fait pareil le même jours. «C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris le décès de la mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nous demandons à Dieu de couvrir la défunte de Sa vaste miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a-t-il écrit sur Twitter.