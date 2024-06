L’Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, le Général de Division Mohammed Berrid, le 11 juin 2024 à l’Académie royale militaire de Meknès. © @FAR_Maroc_

Les Forces armées royales (FAR) ont exprimé, samedi soir, «leur profonde tristesse et leur chagrin à la suite du décès de la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa miséricorde et la fasse résider dans Son vaste paradis, après avoir accepté Son appel dans la satisfaction et l’acceptation».

La famille des Forces Armées Royales, dans son message de condoléances au Roi Mohammed VI, Chef suprême et chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), ainsi qu’à tous les membres de la famille royale, a exprimé «ses condoléances les plus sincères et sa compassion la plus profonde dans cette douloureuse épreuve», priant le Très-Haut de «couvrir la défunte de Sa bénédiction généreuse et de la faire résider dans Son vaste paradis aux côtés des justes, des martyrs et des pieux, et qu’elle soit parmi les meilleurs compagnons».

Les Forces Armées Royales ont ajouté: «Que Dieu protège notre Seigneur, Sa Majesté, selon ce qu’a préservé le Saint Coran, et qu’Il réconforte Son fils, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay Hassan, en renforçant tous les membres de la Famille royale honorable. Il est Celui qui entend et répond. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons».

Le porte-parole du Palais royal a annoncé, ce samedi, en fin d’après midi le décès de la mère du Roi Mohammed VI, la Princesse Lalla Latifa.