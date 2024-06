Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a exprimé, ce samedi 29 juin, «sa profonde émotion à la nouvelle du décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, épouse regrettée de feu Sa Majesté le Roi Hassan II et mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège».

Exprimant «ses plus sincères condoléances à Sa Majesté, que Dieu prolonge sa vie, aux membres de la famille royale, princes et princesses, ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain», Aziz Akhannouch a ajouté sur son compte officiel Facebool : «J’implore Allah le Tout-Puissant d’accorder à la défunte Sa miséricorde et Son généreux pardon, et de l’accueillir dans Son vaste paradis. Que Dieu prolonge la vie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le préserve et renforce sa grandeur et sa victoire. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons».