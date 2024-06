Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a envoyé, ce samedi 29 juin, un message de condoléances au Roi Mohammed VI à la suite du décès de sa mère la princesse Lalla Latifa.

Voici la traduction de la lettre de condoléances du président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc à la suite du décès de sa mère:

«A Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc frère,

J’ai appris avec une grande tristesse le retour de l’âme de votre mère vers son Créateur et son Bienfaiteur. Cette nouvelle douloureuse qui vous a affecté ainsi que la famille royale, a profondément marqué. En mon nom personnel et au nom du peuple algérien, je vous présente mes plus sincères condoléances, en priant le Très-Haut de couvrir l’âme de la défunte de Son infinie miséricorde, de l’unir avec les bienfaiteurs et de l’entourer de Sa bénédiction.

Je demande également à Dieu Tout-Puissant de vous accorder, ainsi qu’à tous les membres de la noble famille royale, une patience et un réconfort divins pour surmonter cette douloureuse épreuve.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».