Clubs, footballeurs et experts du ballon rond continuent d’exprimer leurs condoléances suite au décès de l’ex-Lion de l’Atlas Abdelaziz Barrada.

Le football national est en deuil depuis hier jeudi, date à laquelle Abdelaziz Barrada a rejoint son Créateur. L’ancien Lion de l’Atlas a eu une carrière remarquable depuis son jeune âge. Il est passé par de grands clubs et a également brillé sous les couleurs de la sélection nationale.

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux de la part de ses anciens coéquipiers, les clubs pour lesquels il a joué, les supporters ainsi que plusieurs figures du monde du foot.

C’est le cas des éternels rivaux de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, où il a joué entre 2007 et 2010 pour le premier et 2014-2016 pour le second. “C’est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès de Abdelaziz Barrada, international marocain, formé au Club. À sa famille et ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances”, a écrit le club de la capitale française.

“Repose en paix Abdelaziz. L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons. Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s’associe à la douleur de ses proches”, a écrit pour sa part le club phocéen.

Aussi, à l’occasion du Classique OM-PSG qui se jouera se dimanche, les fans des deux clubs appellent à mettre les rivalités de côté afin de rendre hommage au Marocain qui est passé par les deux clubs.

Supporters parisiens, supporters marseillais, ce dimanche pour le classique #OMPSG, mettons nos rivalités de côté et unissons-nous pour rendre hommage à Abdelaziz Barrada. 🙏 pic.twitter.com/as2JPhaE8W — Mookie (@MookieBarbu) October 24, 2024

Même chose pour le club espagnol de Getafe dont le défunt a porté la tunique lors de pas moins de 66 rencontres: “La famille du Getafe C.F. est attristée par le décès d’Abdelaziz Barrada. Le footballeur a fait 66 apparitions et a marqué 4 buts pour Getafe lors des saisons 11/12 et 12/13. Nos pensées et notre soutien vont à la famille et aux amis d’Abdel en ce moment.”

La familia del Getafe C.F. está consternada por el fallecimiento del azulón Abdel Barrada. El futbolista disputó 66 encuentros y anotó 4 tantos en el Getafe en las temporadas 11/12 y 12/13. Nuestro recuerdo y apoyo en estos momentos a los familiares y amigos de Abdel. DEP 🖤 pic.twitter.com/LKZLE2TzUK — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 24, 2024

Parallèlement, les Lions de l’Atlas ainsi que des anciens internationaux marocains ont également tenu à exprimer leurs hommages à Barrada. Medhi Benatia, qui a joué en équipe nationale avec lui, a accueilli l’annonce du décès de son ancien coéquipier avec “beaucoup d’émotions et de tristesse”.

L’hommage de Achraf Hakimi à Abdelaziz Barrada… 🕊️ Des duaas pour notre frère Abdelaziz Barrada et sa famille en ce moment difficile 🙏❤️ pic.twitter.com/VuhgXZyh6N — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) October 24, 2024

Achraf Hakimi, star du onze national et du PSG, a partagé une photo de lui jeune en compagnie de Barrada qui sortait d’une séance d’entraînement quand il jouait pour Getafe. “Triste nouvelle aujourd’hui. Mes sincères condoléances à toute sa famille. Merci pour tout”, a écrit le numéro 2 de l’équipe nationale.

Selon les dernières informations qui circulent, le PSG et l’OM comptent effectivement rendre hommage à Barrada dimanche lors du Classique prévu à partir de 20h45.