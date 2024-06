Le Festival Mawazine-Rythmes du Monde a fait son comeback après une longie absence. La capitale du Royaume, Rabat, accueille depuis vendredi dernier les plus grands noms de la scène internationale au grand bonheur du public marocain. Retour sur les temps forts de cette 19e édition.

Nombreux sont ceux qui l’attendaient. Il est enfin de retour. Après une longue absence, Festival Mawazine-Rythmes du Monde et ses scène, désormais connues mondialement, ont captivé l’attention d’un public venu en nombre. C’est donc depuis vendredi dernier que le spectacle est lancé. La magie de Mawazine a envoûté la capitale marocaine dès les premières notes. Voici les moments forts des premiers jours du festival.

Dès vendredi dernier, la capitale marocaine a vibré au rythme des performances de grands noms de la scène internationale, ravissant ainsi un public venu en masse pour célébrer ce retour tant attendu. La soirée d’ouverture a débuté de manière spectaculaire au Théâtre National Mohammed V avec la chanteuse libanaise Carole Samaha. Sous des applaudissements enthousiastes, elle a brandi le drapeau marocain et interprété une chanson de Hajja Hamdaouia, créant une fusion émotive entre les cultures orientales et marocaines.

Pendant ce temps, à la scène Nahda, la diva égyptienne Angham a captivé l’audience avec ses mélodies envoûtantes, plongeant la foule dans une douce nostalgie.

La soirée a atteint son apogée avec le show électrisant de Kylie Minogue à l’OLM Souissi. La pop star australienne a transformé la scène en une véritable fête, enchaînant ses tubes inoubliables et faisant danser la foule dans une euphorie totale.

La deuxième journée du festival a confirmé son statut de rendez-vous musical incontournable. La scène de Bouregreg a accueilli le rappeur français La Fève à 21h30, qui a séduit le public avec son énergie brute et ses paroles percutantes. Non loin de là, Dabeull a enflammé la scène OLM Souissi avec ses beats puissants, suivi de Metro Boomin qui a captivé l’audience avec ses grooves funky et ses sonorités rétro-futuristes.

Le Théâtre National Mohammed V a offert un moment unique avec l’hologramme d’Oum Kalthoum. La diva égyptienne est réapparue sous forme numérique, transportant les spectateurs dans une autre époque grâce à ses mélodies intemporelles. Parallèlement, Yamê et Luidji ont électrisé la scène de Bouregreg, chacun apportant son style unique et captivant l’audience avec des performances mémorables.

À l’OLM Souissi, Alawn et ATEEZ ont partagé la scène à partir de 22h00. Alawn a transformé l’espace en une piste de danse géante, tandis que le groupe de K-pop ATEEZ a conquis le public avec ses chorégraphies millimétrées et son dynamisme explosif. Sur la scène Nahda, Balqees a livré une performance émouvante, touchant les cœurs avec sa voix puissante et ses chansons imprégnées de culture arabe.

Le 24 juin, la soirée a débuté par une performance envoûtante de Hamid Kasri, maître de la musique Gnaoua, sur la scène de Salé. Ses compositions hypnotiques ont transporté les spectateurs dans un voyage spirituel. À l’OLM Souissi, le rappeur français SCH a livré une performance intense, suivi de Gazo & Tiakola qui ont maintenu une énergie débordante tout au long de leur show.

Simultanément, Haifa Wehbe a attiré une foule immense sur la scène Orientale, envoûtant le public avec son charme magnétique et ses mélodies orientales. Ses chansons d’amour et de passion ont résonné longtemps après la fin de son spectacle. Au Théâtre National Mohammed V, Yuri Buenaventura a fait vibrer la salle avec ses rythmes endiablés de salsa, unissant le public dans une danse frénétique.

Enfin, Omah Lay a créé une ambiance douce et électrique sur la scène de Bouregreg avec sa voix suave et ses beats accrocheurs, captivant les festivaliers avec son mélange d’afro-fusion et de pop.

Le Festival Mawazine-Rythmes du Monde se poursuit à Rabat jusqu’au 29 juin 2024, promettant encore de nombreux moments inoubliables pour les amateurs de musique. Au programme, un panel de stars à l’image de Marwan Khoury, Burna Boy, Central Cee, IAMDDB, Najwa Karam, Nicki Minaj ainsi que tant d’autres.