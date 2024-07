Le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir, colon d’extrême droite habitué des provocations, a publié jeudi une vidéo tournée sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem dans laquelle il défie son Premier ministre et les Palestiniens, ceux de Gaza en particulier.

« Je suis venu au lieu le plus important du peuple juif pour prier pour les otages, qu’ils reviennent à la maison mais pas à travers un accord de capitulation: sans renoncement », déclare Ben Gvir qui apparaît avec le dôme du Rocher en arrière-plan.

Située à Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël, l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, est bâtie sur les ruines du second temple juif, détruit en l’an 70 par les romains. Pour les juifs, c’est le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Depuis son arrivée au gouvernement en décembre 2022 à la faveur d’une alliance ayant permis à Netanyahu de redevenir Premier ministre, Itmar Ben Gvir s’est rendu à plusieurs reprises sur l’Esplanade pour des visites dénoncées comme sacrilèges par les Palestiniens, et par des capitales étrangères comme autant de provocations susceptibles d’exacerber les tensions.

En désaccord avec Itmar Ben Gvir sur cette question, Benjamin Netanyahu a précisé en 2023 que son gouvernement n’avait « aucune intention de changer le statu quo sur le mont du Temple » en référence à la règle édictée par Israël en 1967 après sa conquête de Jérusalem-Est, et selon laquelle les non-musulmans peuvent se rendre sur l’Esplanade à des heures précises, sans y prier, ce que certains juifs nationalistes respectent de moins en moins.

Alors que Benjamin Netanyahu est pressé par des familles d’otages détenus à Gaza d’accepter un accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, Ben Gvir, sans l’appui de qui le Premier ministre perdrait sa majorité, exhorte à ne faire aucune concession.

« Escalade irresponsable »

« Je prie et je fais des efforts pour que le Premier ministre ait la force de ne pas renoncer et qu’il aille jusqu’au bout en renforçant la pression militaire, en les privant d’essence, et que nous vainquions », déclare-t-il dans la vidéo.

La communauté internationale ne cesse d’appeler Israël à assouplir le siège qu’il impose à Gaza, en proie à une catastrophe humanitaire en raison de la guerre déclenchée par un attaque sanglante menée le 7 octobre par le Hamas contre Israël.

Faute d’électricité, la pénurie d’essence ne permet pas d’alimenter les générateurs nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux de la bande de Gaza dévastée, où sont retenus les otages enlevés durant l’attaque du 7 octobre.

Les réactions au message vidéo de Ben Gvir n’ont pas tardé.

La Jordanie, pays qui administre l’esplanade des Mosquées, a condamné une « provocation » qui reflète « la poursuite des mesures unilatérales du gouvernement extrémiste israélien et de son mépris flagrant des lois ».

Le Hamas a appelé « l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe à prendre des mesures sérieuses pour mettre fin [aux] violations » israéliennes contre le lieu saint musulman.

Premier pays arabe a avoir signé la paix avec Israël, l’Egypte a condamné comme une « escalade irresponsable » la venue de Ben Gvir sur l’Esplanade.