Annoncé à l’issue d’un entretien entre le Roi Mohammed VI et l’ancien président américain Donald Trump le 10 décembre 2020, l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla devrait intervenir au début du mois de novembre prochain, selon l’Institut géopolitique Horizons (IGH).

Lancé par l’ancien secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, fin décembre 2020, le processus d’ouverture d’un consulat américain à Dakhla touche à sa fin. La représentation diplomatique de Washington devrait être officiellement activée début novembre, marquant ainsi la fin d’une phase de planification de près de quatre ans, ont affirmé des sources diplomatiques dignes de foi à l’Institut géopolitique Horizons (IGH).

«Cette activation transformera la représentation virtuelle, mise en place depuis l’annonce historique de décembre 2020, en une présence diplomatique effective, concrétisant ainsi l’engagement américain dans les provinces du Sud», indique l’IGH.

Selon la même source, «le timing de cette activation apparaît stratégiquement calculé», d’autant plus qu’elle intervient «quelques jours seulement après la visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc et l’annonce attendue de l’ouverture d’un consulat français à Laâyoune».

Lors de sa visite à Dakhla le 10 janvier 2021, pour le lancement du processus officiel d’ouverture d’un consulat des États-Unis dans les provinces du Sud, l’ancien ambassadeur des États-Unis David T. Fischer a déclaré que cette ouverture «permettra aux États-Unis de profiter davantage du positionnement stratégique du Maroc en tant que centre pour le commerce en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient». Et de préciser: «Cela soutiendra et encouragera les projets d’investissement et de développement qui apporteront des avantages concrets à la région.»

Pour les analystes de l’IGH, l’activation de ce consulat, coïncidant avec l’initiative française à Laâyoune, créerait un effet d’accélération diplomatique sans précédent dans la région. «Cette double présence occidentale devrait renforcer la confiance des investisseurs internationaux et consolider le statut du Maroc comme partenaire stratégique privilégié des puissances occidentales dans la région», conclut-on.

Lire aussi: Sahara: la position des États-Unis reste inchangée, affirme Pompeo

Rappelons que le département d’État US avait annoncé, le 25 décembre 2020, qu’il avait entamé le processus de création d’un consulat américain dans la région, deux semaines après la proclamation de l’ancien président Donald Trump sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait également souligné que les États-Unis attendaient avec intérêt cet engagement accru et continueraient à soutenir les négociations politiques pour résoudre les problèmes entre le Maroc et le Polisario dans le cadre du plan marocain d’autonomie.