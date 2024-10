Au volant de la Dacia Spring Extrême 65, le plaisir de la conduite électrique prend une nouvelle dimension. Dévoilée récemment au Maroc, ce véhicule 100% électrique affiche un look sympathique de baroudeur avec des performances honorables comme on a pu le constater lors de test-drive.

Dès le premier regard, la Spring Extrême 65 marque sa différence : une face avant musclée avec des optiques effilées, des jantes noires de 16 pouces et des protections sur les passages de roues et bas de caisse. On apprécie aussi les barres de toit et le système d’enjoliveurs Flexwheel pour un profil d’une esthétique originale. Cette compacte aux allures de SUV ne manque pas d’audace !

À bord : espace, ergonomie et confort

L’atmosphère à bord se révèle chaleureuse. La planche de bord est ergonomique facilitant l’accès aux différentes fonctionnalités du véhicule et des inserts de sellerie bitons bleu foncé/orange apportent un vent de fraicheur. Si son format compact, l’habitabilité reste généreuse avec un bel espace aux places arrière, et les matériaux de qualité ont été conçus pour durer. La modularité fait aussi partie de ses atouts avec une banquette fractionnable 1/1.

Sur la route : Puissance et économies

Mais c’est surtout sur route que la Spring Extrême 65 se démarque. Avec sa motorisation électrique de 48 kW* (65 ch), elle fait preuve d’un punch bienvenu pour se faufiler en ville ou assurer des dépassements. Les accélérations sont franches tandis que le comportement routier se veut souple et disponible. Sur autoroute, on atteint sans forcer les 125km/h. Le tout dans un silence apaisant que seule l’électrique peut offrir.

L’autonomie constitue également un atout maître de cette Dacia Spring Extrême 65 avec 305 km d’autonomie en cycle mixte. De quoi couvrir largement les trajets urbains de la semaine avant une recharge. Pas de stress donc pour profiter pleinement du plaisir de rouler en version « zéro émission ».

Équipements et sécurité

Généreuse en équipements, la Dacia Spring Extrême 65 intègre des éléments pratiques comme le radar de recul, l’écran 7 pouces avec compatibilité smartphone ou encore les radars d’aide à la conduite. La sécurité est renforcée par le Freinage Actif d’Urgence, l’ABS, ainsi que des airbags frontaux et latéraux.

Autant d’atouts qui, couplés à sa motorisation réactive et son design racé, font de cette électrique une citadine compacte qui a tout pour plaire !

Toujours l’électrique la plus accessible

Best-seller en Europe en 2022 et 2023 sur le segment des voitures électriques, la version Dacia Spring 45 ch passe ainsi le flambeau à cette nouvelle version Extrême 65 ch proposée à un prix imbattable sur le marché marocain de la mobilité électrique.

À partir de 173.500 DH dans tout le réseau Dacia au Maroc

Offrez-vous une expérience électrisante au volant de la nouvelle Dacia Spring Extrême Electric 65 en réservant votre test drive.

