Disponible dès le 20 septembre, le Dacia Jogger arrive sur le marché marocain avec des versions 5 et 7 places. Fabriqué à Tanger, le modèle sera proposé en motorisation diesel.

Dacia Maroc s’apprête à révolutionner le segment des voitures familiales avec le lancement du Dacia Jogger. Le modèle, très attendu par les consommateurs marocains, sera commercialisé dès le 20 septembre. Ce véhicule polyvalent, disponible en versions 5 et 7 places, marque une avancée significative pour la marque en offrant une solution abordable aux familles et aux professionnels à la recherche de véhicules spacieux. Il s’agit du troisième modèle “Made in Morocco” après la Logan et la Sandero, fabriqué dans l’usine Renault Group de Tanger.

Un modèle conçu pour répondre aux besoins des Marocains

Pour Abdelhamid Lotfi, Directeur marketing de la marque, Dacia Jogger n’est pas simplement une nouvelle voiture, elle symbolise l’évolution de la marque vers des solutions accessibles et pratiques, adaptées aux attentes des consommateurs marocains. En effet, le choix d’une version diesel pour ce modèle est une première.

“La marque Dacia va lancer le Dacia Jogger, un modèle tant attendu au Maroc parce qu’il a plusieurs attributs et caractéristiques intéressantes. La bonne nouvelle, c’est qu’on lance le Jogger en motorisation Diesel, soit une première pour ce modèle qui a été lancé dans d’autres pays qu’en Essence« , explique Lotfi.

Ce véhicule familial, qui existe en déclinaisons 5 et 7 places, répond à un besoin exprimé par les Marocains: celui de disposer de véhicules spacieux et polyvalents à des prix accessibles. Comme le souligne Lotfi, « il n’existe pas beaucoup de choix au Maroc pour les voitures 7 places, Dacia avec son Jogger vient donc avec une solution d’accessibilité pour ce marché« .

Un design polyvalent et robuste

Le Dacia Jogger combine l’habitabilité d’un ludospace et le dynamisme d’un SUV, un compromis idéal pour les familles nombreuses et les professionnels comme les taxieurs. Avec ses 4,55 m de longueur, il est le plus long modèle de la gamme Dacia. Le véhicule se distingue par son empattement de 2,90m, qui lui confère une stabilité remarquable sur la route, ainsi que ses jantes de 16 pouces qui renforcent sa robustesse.

L’intérieur du Jogger a été pensé pour offrir un maximum de confort. L’ergonomie, l’insonorisation et la hauteur sous pavillon améliorent l’expérience de conduite et de voyage pour tous les passagers jusqu’à ceux du troisième rang. Le Jogger se veut aussi un compagnon idéal pour les escapades en plein air grâce à son volume de chargement généreux.

Une technologie au service du confort

En matière d’équipements, le Dacia Jogger n’a rien à envier à ses concurrents. Il est doté de feux de jour et de croisement à LED, d’un détecteur d’angle mort, ainsi que d’un système de stationnement assisté avec radar avant et arrière, complété par une caméra de recul.

Pour une expérience multimédia complète, les acheteurs pourront opter pour les options Media Display 8’’ ou la Media Nav, avec climatisation automatique et système de carte mains libres, autant d’éléments qui simplifient l’usage au quotidien.

Des motorisations adaptées au marché marocain

Le Dacia Jogger sera disponible en motorisation Diesel Blue dCi de 102 chevaux, spécifiquement destinée au marché marocain. Une version hybride de 140 chevaux est également prévue pour la fin de l’année 2024, apportant une option supplémentaire pour les consommateurs à la recherche d’une plus grande efficacité énergétique.

Un rapport qualité/prix imbattable

Le Dacia Jogger sera commercialisé à partir de 190.900 DH pour la version 5 places, avec plusieurs niveaux de finition disponibles: Essential, Expression et Extreme. Pour les versions 7 places, les prix démarreront également à 190 900 DH, offrant ainsi une flexibilité d’options pour différents budgets.

Tarifs de lancement du Dacia Jogger en version Diesel:

Version 5 places:

Esssential 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 190.900 DH

Expression 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 205.900 DH

Extreme 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 216.900 DH

Version 7 places:

Esssential 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 190.900 DH

Expression 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 212.900 DH

Extreme 1,5 Blue dCi BVM5 102ch: 223.900 DH