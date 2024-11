À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les associations « ADFM », « Médias et Cultures », « Kif Mama Kif Baba », et « Jat w Jabt– Génération libre » ont lancé la campagne «Hors de contrôle», visant à dénoncer l’usage malveillant de la technologie sur les droits des femmes.

Les violences basées sur le genre facilitées par les technologies (VBGFT) sont devenues un fléau mondial en pleine expansion, touchant particulièrement les femmes et les filles. Ce qui devait être un vecteur d’éducation, de croissance économique, et d’autonomisation des femmes et des filles est désormais détourné en un terrain de domination et de violence, avec des conséquences dévastatrices pour les femmes et les filles.

À travers la campagne « Hors de contrôle », l’ADFM, Médias et Cultures, Kif Mama Kif Baba, et Jat w Jabt – Génération libre, dénoncent l’usage malveillant des technologies et son impact catastrophique sur les droits des femmes. « La technologie, qui pourrait être un outil puissant pour l’égalité des genres, est aujourd’hui utilisée pour contrôler et opprimer », ont-elles indiqué dans un communiqué.

À cette occasion, Ghizlane Mamouni, porte-parole de la campagne et présidente de l’association « Kif Mama Kif Baba » a déclaré « nous ne devons pas permettre que ces outils de progrès deviennent des armes d’oppression et de domination ».

Cette campagne s’inscrit dans les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle vise à sensibiliser le public aux dangers des violences numériques, un phénomène qui touche et représente 19 % des violences faites aux femmes au Maroc, un chiffre qui grimpe à 34 % chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans selon une étude du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les violences en ligne ne se limitent pas à des attaques virtuelles; elles se traduisent souvent par des menaces, du harcèlement, du doxxing et des violences physiques, avec des répercussions graves sur la santé mentale et physique des victimes.

Pour sa part, la porte-parole de la campagne et membre de l’association démocratique des femmes du Maroc, Amina lotfi, a précisé qu «il nous faut encourager l’élaboration de politiques publiques sensibles au genre et adaptées à l’ère numérique, en mettant en place des mesures de prévention et de protection qui garantissent à la fois le respect de la vie privée et la sécurité des femmes et des filles».

Les objectifs de la campagne « Hors de contrôle » sont clairs et urgents:

Informer l’opinion publique sur l’ampleur des violences numériques et leurs conséquences désastreuses pour les femmes et les filles.

l’opinion publique sur l’ampleur des violences numériques et leurs conséquences désastreuses pour les femmes et les filles. Soutenir les victimes en leur offrant des informations et des ressources pour comprendre et se protéger contre la VBGFT.

les victimes en leur offrant des informations et des ressources pour comprendre et se protéger contre la VBGFT. Collaborer avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour amplifier la recherche et la collecte de données sur ce phénomène.

avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour amplifier la recherche et la collecte de données sur ce phénomène. Plaider pour des politiques publiques adaptées à l’ère numérique, garantissant la protection des femmes et des filles contre la VBGFT.

Pour conclure, les initiateurs de cette campagne ont affirmé que les technologies doivent servir à l’autonomisation, pas à l’oppression. « Ensemble, créons un Maroc où chaque femme et chaque fille peut évoluer librement et en sécurité, sans crainte de violences liées à son genre« , ont-ils déclaré.