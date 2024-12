Sur le marché très convoité des SUV, la CUPRA Formentor VZ e-Hybrid débarque comme un véritable électrochoc. Premier modèle 100% conçu par CUPRA, ce SUV coupé hybride rechargeable ne se contente pas de suivre la tendance, il la devance. Un véhicule sur mesure pour ceux qui veulent se démarquer, et surtout, se faire remarquer.

Testez-la

La CUPRA Formentor VZ e-Hybrid ne se contente pas de suivre les standards, elle crée les siens en jouant à fond la carte de l’audace. Son profil de SUV coupé, ses lignes acérées et ses touches de cuivre imposent immédiatement son style unique. Le long capot et la posture athlétique ne laissent aucun doute : cette voiture n’est pas là pour faire de la figuration mais pour affirmer son caractère distinctif. Les jantes en alliage de 19 pouces, le toit ouvrant panoramique et les détails cuivrés signature de CUPRA ajoutent une touche exclusive à l’ensemble.

L’intérieur est à la hauteur des ambitions extérieures. Avec des sièges baquets sport en cuir, un volant CUPRA multifonction, ainsi que l’écran central de 12 pouces, la technologie et le confort sont au rendez-vous. Le véhicule est équipé d’un cockpit digital qui affiche en temps réel les données sur l’autonomie et les flux d’énergie, permettant ainsi au conducteur de suivre facilement la consommation d’énergie. Cela l’aide également à gérer l’autonomie électrique et hybride du véhicule, un atout pour optimiser l’efficacité énergétique pendant la conduite.

Un cocktail de puissance électrisante

Sous le capot, CUPRA frappe fort avec un groupe motopropulseur hybride aussi puissant que sophistiqué. Le mariage d’un moteur essence 1.4 TSI de 150 ch et d’un bloc électrique de 115 ch produit une puissance cumulée impressionnante de 245 ch. Ce cocktail détonnant propulse le SUV de 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes tout en affichant une consommation étonnamment basse entre 1,4 et 1,6 l/100 km. La Formentor VZ e-Hybrid ne se contente pas de cocher les cases, elle les redessine.

Grâce à sa batterie de 12,8 kWh, ce SUV offre en plus jusqu’à 63 km d’autonomie en mode 100% électrique. Parfait pour une utilisation urbaine zéro émission, il permet de passer en douceur du silence électrique au rugissement sportif. Le mode hybride assure des reprises franches pour ceux qui veulent alterner entre conduite écolo et sportive sans effort.

Ce SUV ne fait pas que séduire, il rassure aussi grâce à ses aides à la conduite dernier cri. Du régulateur adaptatif au freinage d’urgence autonome, en passant par l’alerte de franchissement de ligne, la Formentor ne laisse rien au hasard. Le Dynamic Chassis Control (DCC) ajuste la suspension en temps réel, offrant une expérience de conduite sur mesure, quelles que soient les conditions.

CUPRA Formentor VZ e-Hybrid à partir de 450.000 DH

