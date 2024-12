Ahmed El Bouari, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. DR

Les superficies totales emblavées en cultures d’automne ont atteint environ 1,46 million d’hectares à la date de lundi dernier, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, M. El Bouari a précisé que les superficies emblavées en céréales d’automne s’élèvent à 1,16 million d’hectares, dont 43% pour le blé tendre, 36% pour l’orge et 21% pour le blé dur. Concernant les semences sélectionnées pour les céréales d’automne, elles ont atteint 550.000 quintaux, en hausse de 12% par rapport à la campagne précédente, a-t-il fait savoir, notant que 21.000 tonnes d’engrais azotés ont été mis à la dispositions de 12.000 agriculteurs.

Et d’ajouter que la superficie emblavée en céréales et légumineuses s’est chiffrée à 2,57 millions d’hectares, dont 10% sont irrigués.

M. El Bouari a également indiqué que les retenues des barrages à usage agricole ont atteint 3,9 milliards de m³ au 03 décembre, avec un taux de remplissage de 28% contre 22% lors de la campagne écoulée, précisant que 70% de ce stock est concentré uniquement dans les bassins du Sebou et du Loukous.

Le ministre a affirmé que son département œuvre, en collaboration avec toutes les parties prenantes, à attribuer des quotas d’eau appropriés pour permettre aux agriculteurs de pratiquer des cultures irriguées, contribuant ainsi à l’approvisionnement du marché national et à la création d’emplois.

Il a, par ailleurs, souligné que le gouvernement continue d’accompagner les producteurs de cultures sucrières, avec des superficies cultivées atteignant 45 000 hectares, en raison de leur rôle dans la dynamisation de l’économie rurale des zones irriguées et la création d’emplois.

L’Exécutif, a rappelé M. El Bouari, poursuit également, pour la deuxième année consécutive, le soutien et l’encouragement à la culture de la pomme de terre, de la tomate et de l’oignon sur une superficie prévisionnelle de 110.000 hectares, afin de garantir l’approvisionnement du marché à des prix abordables.

Concernant la production animale, le ministre a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour alléger la pression sur le cheptel national, notamment à travers la suspension des droits d’importation sur les bovins, ovins, caprins et camélidés, ainsi que sur les viandes fraîches et réfrigérées dans le cadre de quotas définis pour garantir leur disponibilité sur les marchés nationaux.

Il a, en outre, annoncé la poursuite du soutien aux prix des aliments pour bétail, en particulier l’orge et les aliments composés, qui représentent 70% du coût de production animale, ainsi que le maintien de l’interdiction d’abattre les femelles destinées à la reproduction, en plus de la protection gratuite de la santé animale contre les maladies contagieuses et les épidémies.

Au volet du financement, M. El Bouari a révélé que le Groupe Crédit Agricole du Maroc est prêt à continuer de soutenir les agriculteurs à travers une enveloppe financière de 12 milliards de dirhams (MMDH), tout en encourageant les investissements agricoles via le Fonds de développement agricole.

Parallèlement, il a mis en avant les mesures prises par le ministère pour accompagner le démarrage de la campagne agricole actuelle et garantir toutes les conditions de son succès, particulièrement en ce qui concerne la disponibilité des intrants (semences et engrais), le soutien aux filières de production, la gestion des eaux d’irrigation, l’assurance agricole, le financement et l’accompagnement des agriculteurs.

Productivité agricole

Les mesures incitatives mises en place au titre de cette campagne agricole visent à renforcer la capacité productive des agriculteurs, les encourager à élargir les superficies cultivées et à réduire les coûts de production.

Dans ce sens, M. El Bouari a cité la mise à disposition de 1,3 million de quintaux de semences certifiées pour les céréales, à des prix légèrement inférieurs à ceux de la saison passée, ainsi que le soutien, pour la première fois, aux semences certifiées de légumineuses alimentaires et fourragères, avec des subventions variant entre 20% et 26% du prix de vente.

Il s’agit également de l’approvisionnement du marché national avec 650.000 tonnes d’engrais phosphatés, aux mêmes prix que la saison précédente, et la poursuite du soutien à l’acquisition d’engrais azotés, l’élargissement des superficies consacrées au semis direct pour atteindre 260.000 hectares cette année, avec un objectif de 1 million d’hectares d’ici 2030, en plus du renforcement de l’assurance agricole via un nouveau système augmentant le capital assuré dans les zones favorables et mettant en place un mécanisme de garantie pour les autres zones.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que l’assurance multirisque climatique couvrira 1 million d’hectares pour les céréales, légumineuses et oléagineux, ainsi que 50.000 hectares pour les arbres fruitiers.