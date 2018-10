Vidéos. "Waves Festival", le festival de musique électro 100% Marocain

Un nouveau festival a vu le jour à Casablanca. Il s'agit du "Waves Festival", un événement qui présente depuis le vendredi 5 octobre et jusqu'à ce dimanche des Dj marocains aux horizons différents.

Ces deux derniers jours, les Casablancais ont pu profiter d'un nouveau festival lancé ce vendredi 5 octobre au Flamingo Beach Club sur la corniche et qui se poursuit jusqu'à ce dimanche 7 octobre. En jetant un coup d’œil sur la programmation, on se rend très vite compte que tous les DJs sont Marocains ou d'origine marocaine. Driss Filali, fondateur du Waves Festival explique ce choix d'artistes "par une envie de mettre plus en lumière la musique électronique Made in Morocco. La plupart des festivals de musique électronique au Maroc invitent surtout des artistes internationaux", Driss Filali veut lui inverser la donne.

Fusion, Deep House, techno et New wave, il y en a pour tous les goûts! De plus, ce festival est riche en activités sportives et de bien être. En visitant les stands qu'abrite le Waves festival, on peut en effet pratiquer du yoga en plein air, profiter du hippy market ou des séances de massage en journée mais également le soir.

La soirée d'ouverture qui a eu lieu ce vendredi 5 octobre a vu la participation d'Oum. "L'avantage d'avoir Oum pour la soirée d'inauguration c'est d'attirer des personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des soirées de musique électronique. Après quoi ces personnes là vont peut être rester et découvrir d'autres artistes. Parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que la musique électronique c'est que du techno alors qu'elle regroupe différents styles qui peuvent finalement plaire à tous les goûts", nous explique Filali.



Le festival se poursuit aujourd'hui encore. Ce dimanche 7 octobre, les amoureux de musique électronique pourraient profiter des shows de plusieurs Djs tel que Leo, Mirko Anderson, HSN ou encore Loko Driss ...