Quand la télévision publique s’est mise au service de la sensibilisation contre le gaspillage d’eau à travers des spots audiovisuel créatifs mêlant humour et pédagogie.

Si le Maroc traverse actuellement une période de sécheresse rude, elle n’est pas la première. Dans les années 80, le pays a vécu une situation similaire. Face à la rareté de l’eau, il fallait rationaliser son usage en évitant les gaspillages.

À cette époque, le paysage audiovisuel se résumait en une seule chaîne, connue sous l’acronyme RTM (Radio télévision marocaine).

On regardait des séries comme Starsky & Hutch ou encore Hawaï police d’État. Et des animés japonais tels que Tom Sawyer et Ulysse 31 faisaient fureur.

La télévision publique s’est alors mise au service de la sensibilisation à travers une campagne de sensibilisation mêlant humour et pédagogie sous le slogan “L’eau potable est nécessaire à la santé, utilisez-la sans la gaspiller”.

Les téléspectateurs ont également découvert un nouveau type de communication créatif et artistiquement réussi.

On y voit des dessins animés dans des situations absurdes. Humour et légèreté pour inciter les Marocains de l’époque à adopter les bons gestes:

Il y a eu une série de spots légers qui privilégie la bonne humeur pour passer des messages de préventions: