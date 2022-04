Les salles de cinéma de l’Institut français du Maroc consacrent tout le mois de Ramadan aux grands chefs d’œuvre cinématographiques marocains des années 70 et 80, pour faire redécouvrir, dans une ambiance festive et sur grand écran, ces films fondateurs du patrimoine national.

Redécouvrir des films cultes sur grand écran

Ce cycle invite à revoir certaines œuvres encore peu montrées dans les salles de cinéma et à échanger autour de cette période artistique prolifique et essentielle. On retrouvera notamment quatre films emblématiques de cette époque:

Une porte sur le ciel de Farida Benlyazid (1988);

De quelques événements sans signification de Mostapha Derkaoui (1974);

Mirage de Ahmed Bouanani (1979);

Wechma de Hamid Bénani (1970).

Programme des projections en présence des réalisateurs

Mostapha Derkaoui présentera le puissant et avant-gardiste De quelques événements sans signification à Rabat (11 avril), Meknès (14 avril) et Kénitra (15 avril), en compagnie de la chercheuse Léa Morin qui a largement contribué à la restauration du film.

Enfin, Hamid Bénani accompagnera son film fondateur et célèbre Wechma à Marrakech (19 avril) et Rabat (25 avril).

Pour connaître les autres projections par ville, consultez le site de l’Institut français au Maroc.