Spécialisé dans la musique marocaine, l’orchestre philharmonique Symphonyat se produit à l’Hippodrome de Casablanca pour une 2e édition, ce samedi 1er octobre. Au programme: Latifa Raafat, Mehdi Nassouli, Sanaa Marahati, Maxime Karoutchi et bien d’autres artistes virtuoses du monde.

Fort du vif succès de la première représentation marocaine en septembre 2019, Symphonyat, constitué de plus de 40 musiciens de talent et invitant des voix exceptionnelles à rendre hommage au patrimoine musical marocain, s’apprête à nouveau à faire vibrer le public ce samedi 1er octobre, à 19h30.

Lors de sa première représentation à Casablanca, Symphonyat a séduit plus de 1600 personnes, grâce à des reprises réorchestrées de classiques marocains des répertoires chaâbi, malhoun, judéo-marocain, amazigh, gharnati, etc. Mené par Tom Cohen, chef de l’Orchestre de Jérusalem, l’ensemble a pu magnifier et redonner vie à des titres entrés dans l’histoire de la musique marocaine.

Lors d’une répétition mercredi, Tom Cohen nous explique comment avec ses musiciens venus d’Israël mais aussi du Maroc, Japon, Vietnam et autres, il revisite la musique marocaine « pour ne pas en faire qu’un objet du passé, mais lui donner un avenir », et « nous souhaitons contribuer à son avenir », s’enthousiame-t-il.

Cet hommage, porté en 2019 par des voix comme Neta El Kayam, Mohamed El Asri, Nabila Maan et Sanaa Marahati, accompagnées par Omri Mor au piano, par Karim Ziad à la batterie ou par Fadel Manna au violon, est également un message d’amour et de paix: «Nous montrons que lorsque la musique atteint les cœurs, elle efface toutes les différences qu’elle soient de confession, de langue ou de nationalité», confie Karim Taissir, co-fondateur et directeur artistique de Symphonyat qui précise qu’il s’agit de « revisiter la musique marocaine sans en perdre le cachet ».

«Regardez et écoutez Symphonyat, c’est ce que nous arrivons à réaliser malgré les troubles et les tensions à travers le monde. Imaginez ensuite ce que nous pouvons créer en temps de paix!», complète Tom Cohen.

Lire aussi : Vidéo. Un concert rassemble Marocains et Israéliens au Théâtre Mohammed V

Mettre la musique marocaine sous les feux des projecteurs, la rendre universelle, transmettre un message fédérateur à partir du Maroc, est l’ambition de Symphonyat pour cette 2e édition à laquelle se joindront Latifa Raafat, Mehdi Nassouli, Sanaa Marahati, Maxime Karoutchi et bien d’autres artistes virtuoses du monde.

Lors de la répétition à laquelle H24Info a assisté, ils ont confié leur joie à l’idée de participer à ce projet. La grande Latifa Raafat a déclaré que c’est la quatrième fois qu’elle chante avec un orchestre, « une opportunité qui n’est pas facile ni donnée à tout le monde ». « J’ai l’habitude de chanter avec les symphonies, surtout que je chante surtout du malhoun, un style facilement jouable pour un orchestre symphonique. J’espère que je serai à la hauteur. » De son côté, Mehdi Nassouli s’est réjouit que la musique gnaoua soit représentée cette année.