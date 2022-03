Les attentats terroristes survenus le 11 mars 2004 à Madrid ont marqué au fer rouge la mémoire collective espagnole. Dix-huit ans après, Amazon Prime Video et Netflix livrent deux documentaires retraçant les faits.

Dix-huit ans jour pour jour, Madrid s’est réveillée sous le choc et la terreur. Placée dans des trains, une dizaine de bombes explosent tour à tour entre 7h32 et 7h39. Au total, 192 personnes perdront la vie durant ces attentats survenus le 11 mars 2004, et communément appelés en Espagne, les attentats du 11M.

Intitulé «11M : les attentats de Madrid», un documentaire disponible sur la plateforme Netflix donne la parole à des «survivant et des protagonistes des attentats». Le documentaire, réalisé par José Gómez, revient également sur la «crise politique qui a suivi et la traque des terroristes».

Le plus grand attentat jamais commis sur le sol espagnol fait également l’objet d’une minisérie sur Amazon Prime Video mise en ligne ce 11 mars 2022. Intitulée «Le défi : 11M», elle est composée de quatre épisodes de 50 minutes. «Chacun des quatre épisodes aborde un élément différent de cet évènement tragique, l’attentat, la bataille politique, l’opération policière et le procès de l’accusé», explique la plateforme.