Green Card (قرعة دمريكان), premier long-métrage du réalisateur marocain Hicham Regragui, fait sa sortie nationale le mercredi 18 mai 2022.

C’est dans une série de situations hilarantes que se déroule l’histoire de « Green Card / قرعة دمريكان ». Pour ce film mêlant comédie, action et intrigue, le réalisateur Hicham Regragui s’est entouré d’acteurs de talent: Fayçal Azizi, Aziz Hattab, Hashem Bastaoui, Hassnaa Moumni et Fatima Ezzahra Baladi.

« Green Card » est une comédie familiale qui raconte l’histoire de deux amis inséparables, Ladib et Habib. Ils rêvent d’une vie meilleure et décident de participer à la loterie pour aller vivre aux Etats-Unis. Ils se font la promesse de rester fidèles à leur pacte, “partir ensemble ou rester ensemble”.

Sauf que le destin en décide autrement: Labib décroche la loterie, mais pas Habib. Ce dernier voit son rêve américain se briser. Mais son ami Labib à une idée: il lui propose de se déguiser en femme pour pouvoir l’emmener avec lui en tant que conjointe… La suite des événements les mène vers des péripéties et des rebondissements comiques et inouïs.

Produit par New Line Production, avec la contribution de Dune Films, distribué par Canal4, « Green Card » sera projeté dès le mercredi 18 mai 2022 dans les salles nationales: Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Fès et Tétouan.

Lire aussi : Vidéo. Ciné: une avant-première encourageante pour le film «Al Ikhwane»

Hicham Regragui est né à Rabat le 25 avril 1967. Après avoir fait des études de lettres et de théâtre au Maroc et en Angleterre (Université Ibn Tofail 1990, Université d’Essex 1991 et Université Lancaster 1992), il s’oriente vers le cinéma et débute comme assistant de production.

Durant plus d’une vingtaine d’années, il a suivi un parcours de formation professionnelle, sur le terrain, dans lequel il a appris les ABC de l’audiovisuel et à connaître le monde du cinéma. Cet apprentissage aux côtés des grands réalisateurs et producteurs comme Martin Scorcese, Sir Ridley Scott, Oliver Stone et Alejandro G. Inarritu lui a permis d’appréhender les notions de développement d’un projet, de sa réalisation en bonne et due forme.

Ses capacités d’innovation et d’adaptation, sa polyvalence et son goût pour les challenges ont fait de lui un directeur de production, un réalisateur et un formateur au sein de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et de Cinéma (ISMAC).