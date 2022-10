Après les excuses, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication s’est longuement exprimé sur la polémique qui entoure le rappeur ElGrande Toto. Pour Mehdi Bensaid, « c’est une erreur de jeunesse pour laquelle il a présenté des excuses ».

« Chaque citoyen marocain a le droit d’exprimer ses idées et ses opinions. Le message que nous volons faire passer au ministère de la Jeunesse, de la culture, de la communication et même le gouvernement, c’est qu’on est là pour s’ouvrir à tous les jeunes et à tous les citoyens à vrai dire », a d’abord confié le ministre dans une déclaration à Kifache, à Salé, où il présidait la finale hommes et dames du tournoi « En route pour le mondial », avec Fouzi Lekjaâ.

« Bien sûr, il y a certaines choses qui ne se faisaient pas avant. Mais aujourd’hui, on veut donner des opportunités à une certaine jeunesse oubliée qui ne croyait plus aux institutions. Nous leur avons donné une chance de croire aux institutions », a-t-il poursuivi.

Fin septembre, alors qu’il était sur la scène d’un festival organisé à Rabat, le rappeur ElGrande Toto a voulu remercier le ministère de la Culture de l’avoir invité. « J’ai un message m9*** à faire passer. Ecoutez-moi bien. Je vais parler normalement, comme je le fais, je ne suis pas influenceur. (…) Je vous que vous applaudissiez le ministère de la Culture et de la Jeunesse. Plusieurs ministres sont passés, mais c’est la première fois que je tombe sur un ministère mq*** », s’était félicité le rappeur devant son public.

Ces propos ont été vivement critiqués par une partie de l’opinion publique estimant qu’il a utilisé des gros mots dans son discours.

Pour ne rien arranger, dans une conférence de presse organisée en marge du même festival, Toto a été interrogé sur sa consommation de cannabis qu’il assumait sur ses réseaux sociaux. « Oui, je fume le cannabis et alors ? », avait répondu l’artiste aux journalistes présents. Mais ses confidences ont suscité une polémique sur les réseaux sociaux qui a fini par atterrir jusqu’au Parlement.

Toto fait l’objet de deux plaintes en justice, l’une déposée par Mohamed Tijini, un journaliste et youtubeur installé en Belgique.

« Si le jeune en soi ne fait pas d’erreurs à 20 ou 25 ans, quand est-ce qu’il est censé les faire? On peut considérer cela comme une erreur, pour laquelle il s’est, je pense, excusé auprès des Marocains qui ont été touchés par ce qu’il a dit », a estimé Mehdi Bensaid.

Et d’ajouter: « Je l’avais déjà dit au parlement et je le redis devant vous: avant d’être ministre, je suis père et je n’aime pas entendre des mots inappropriés parce que nous avons nos valeurs, de la décence surtout quand on est avec notre famille. Mais en même temps, est-ce qu’il faut se détourner de notre jeunesse ? »

ElGrande Toto, Taha Fahssi de son vrai nom, a été interdit le 20 octobre de quitter le territoire et a été convoqué par la police de Casablanca.

Dimanche, le rappeur marocain a dû présenter ses excuses aux « personnes heurtées » par ses déclarations.