Assaad Bouab cartonne à l’international et apparaîtra prochainement dans la sixième saison de la série britannique à succès Peaky Blinders.

L’acteur Assaad Bouab vient de dévoiler un cliché du tournage de la série Peaky Blinders, où il joue le rôle d’Henri, un barman, révèlent les médias britanniques.

«Pour moi, il n’y a pas de grand rôle, de petit rôle, il faut prendre les choses avec la même passion, le même sérieux, le même travail. Et que ça soit deux phrases à dire ou alors un monologue, c’est la même chose, c’est le même travail. Et je me suis régalé!», a-t-il confié à ce propos à la radio NRJ.

La sixième et dernière saison de Peaky Blinders sera diffusée à partir du 27 février 2022 sur la chaîne anglaise BBC.

Âgé de 42 ans, Assaad Bouab a été découvert dans le film «Marock» de Laïla Marrakchi. Il a ensuite enchainé les rôles dans des films comme «Indigènes», «Hors la loi» ou encore «Whatever Lola wants» de Nabil Ayouch. Il a également fait des apparitions dans la série américaine «Homeland» ou encore dans la série française «10%», primée aux Emmy Awards 2021.