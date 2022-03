Pour célébrer la Journée internationale de la femme, sept artistes marocains exposent, jusqu’au 30 avril prochain à DS Gallery à Casablanca, leurs visions des « Expressions féminines ».

DS Gallery accueille depuis le 8 mars une nouvelle exposition, en collaboration avec la galerie en ligne Art First. « Expressions féminines » est une célébration de la femme à travers le regard de sept artistes marocains. « Une manière de représenter la femme sous ses différentes facettes » et une « méditation sur la notion de la féminité », soulignent les organisateurs.

Les oeuvres exposées sont des peintures et des sculptures inédites, qui expriment à la fois la force et la sensibilité de la femme. Parmi les artistes exposés, on retrouve la Casablancaise Ghizlaine Chraibi, peintre, mais aussi psychothérapeute, écrivaine et éditrice,

Ses toiles sont « des visages sans regard, des ombres, des présences, ancrées ou liquéfiées. Des espaces desquels l’on vient de sortir. Des territoires que l’on quitte. Des volumes qui attendent qu’on les habite. Des corps qui vont, qui viennent. Des couples en devenir ou pas. Des corps qui attendent, qui s’attendent, qui s’attendent à mieux, peut-être », explique l’artiste.

Parmi les sept artistes, il y a aussi Salaheddine Bouanani, pharmacien de formation et amoureux de la nature. Ses créations expriment son attachement à sa culture, son environnement et aux paysages qui peuplent son quotidien. Peinture sur toile, photographie, art numérique, l’artiste natif de Rabat « navigue sur les eaux troubles de son inconscient en créant des oeuvres tourmentées, d’une grande force d’expression ». Dans cette série qu’il a appelée « Human Nature », il a utilisé la technique de la photographie hybride, un mariage des clichés captés pendant ses promenades avec du dessin digital.

« Expressions féminines », c’est aussi Oussama Mahassine, artiste peintre dont les sujets mêlent « la simplicité visuelle à la complexité de sens », Souad Sahel et ses portraits poétiques, Khalild Nadif et son obsession du corps féminin, ou encore Hanan Bouanani et ses personnages aux visages très expressifs.

Il y a aussi l’artiste sculpteur Abderahman Rahoule, qui « réinvestit les savoir-faire ancestraux dans la

construction de panneaux colorés en les détournant de leur fonction initiale ».