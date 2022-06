Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi l’interdiction du film d’animation des studios Pixar « Lightyear », le premier de la grande société de production américaine à contenir une scène de baiser entre deux personnes de même sexe.

Le riche Etat du Golfe, qui comprend notamment l’émirat de Dubaï, et est doté d’un ministère de la Tolérance, est relativement libéral par rapport à ses voisins mais reste régi par de nombreuses restrictions sur l’aspect politique et social.

« Le film d’animation +Lightyear+, dont la sortie est prévue le 16 juin, n’est pas autorisé à être projeté dans aucun cinéma des Emirats arabes unis, en raison d’une violation des normes liées au contenu médiatique en vigueur dans le pays », a annoncé sur Twitter le Bureau de régulation des médias.

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D

— مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022