Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) 2022 aura bien lieu à Rabat, le 5 juin prochain, a annoncé le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication ce jeudi, à l’issue du Conseil du gouvernement.

On en sait plus sur la délocalisation du SIEL à Rabat. Le salon, qui était jusqu’ici organisé sur le site de l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC), se tiendra dès le 5 juin prochain, a annoncé Mehdi Bensaid, lors du point de presse qui a suivi le Conseil du gouvernement de ce jeudi 24 février.

Il aura lieu sur le site OLM Souissi qui abritait l’une des principales scènes du festival Mawazine. « Des appels d’offres seront lancés dans les prochains jours pour concrétiser cette opération », a précisé le ministre, dans sa réponse à une question posée par les journalistes.

Mehdi Bensaïd a expliqué cette décision par l’incapacité de l’espace de l’Office des foires et des expositions de Casablanca d’accueillir le SIEL, étant occupé depuis le début de la pandémie par un hôpital de campagne. « On n’a pas pris cette décision sans justification. Le site est utilisé par le ministère de la Santé dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Nous avions le choix entre El Jadida et Rabat pour le délocaliser », a-t-il souligné.

Il a aussi rappelé que la ville de Rabat a été désignée capitale culturelle du monde islamique pour l’année 2022, par l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Selon le ministre, cette délocalisation n’est pas définitive. Le salon pourra être de nouveau organisé dans son site initial de Casablanca, dès que celui-ci sera disponible, a-t-il encore assuré.