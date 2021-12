Le rappeur d’origine marocaine Morad a fait une percée spectaculaire en Argentine avec son nouveau Track qui a été écouté plus de 5 millions de fois en 24 heures.

Pour ce Track intitulé « Music Sessions Vol 47 », Morad a collaboré avec le célèbre producteur musical argentin Julian Conde, alias Bizarrap.

Il est vite devenu numéro 1 de la catégorie « Tendances » sur la chaîne Youtube en Argentine.

« Le premier avec Biza qui vient d’Afrique », dit dans la chanson Morad, également connu sous le nom de M.D.L.R (Mec de la Rue), qui porte un maillot de la sélection nationale de football sur la vidéo.

Morad, né il y a 22 ans en Espagne de parents marocains, est l’un des principaux représentants de la scène rap hispanophone, dont les paroles reflètent les conditions dures de la rue dans le quartier catalan de La Florida où il a vécu.

Influencé par le rap français, Morad évoque le triomphe du ‘garçon du quartier’ qui grâce à son talent, surmonte l’adversité et réalise ses rêves avec la musique.

L’artiste marocain, qui avait fait ses premiers pas de rappeur en chantant avec des amis via des notes vocales sur WhatsApp, accumule actuellement des millions de vues avec ses tracks les plus connus, tels que « Motorola », « Yo No Voy » et « MDLR ».

« Il faut écouter davantage cette session (…). Je l’ai vraiment aimé, je pense qu’elle va devenir l’une de mes préférées. Je suis tellement content que Morad soit arrivé jusqu’ici, qu’il ait fait tout le chemin pour avoir une session avec Bizarrap. J’aime beaucoup ce qu’il chante », a déclaré Ibai, le plus important streamer d’Amérique latine, qui a réagi à la collaboration entre Morad et Bizzarap.

Selon des publications spécialisées en Espagne, Morad a « révolutionné la scène musicale urbaine » avec des paroles qui racontent ses expériences dans la rue et son passage par un centre pour mineurs en Catalogne.

YouTube l’avait déclaré comme l’une des promesses musicales du moment. La majorité de ses chansons occupe le sommet du podium dès leur mise en ligne.

En Argentine, Bizarrap (21 ans) a commencé sa carrière en postant des vidéos de freestyle local.

Plus tard, il est devenu le producteur musical des chanteurs les plus prestigieux de la scène urbaine argentine.

En 2021, il a été nominé aux Latin Grammy Awards dans quatre catégories : «meilleure fusion/performance urbaine», «meilleure chanson rap/hip hop», «meilleur nouvel artiste» et «producteur de l’année».